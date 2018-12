Zákrok roku v NHL? Vasilevskij předvedl akrobacii v brankovišti

Jako by na něm pauza, způsobená zlomeninou chodidla, vůbec nebyla znát. Brankář Tampy Bay Andrej Vasilevskij předvedl v utkání NHL proti Torontu zákrok, ze kterého zůstává rozum stát.

V nočním zápase ze čtvrtka na pátek se utkaly dva nejlepší týmy východní konference NHL - Tampa Bay Lightning a Toronto Maple Leafs. Na začátku třetí třetiny, kdy byl stav pro Blesky z Tampy 4:1, předvedl ruský brankář vskutku výstavní kousek. Tento kousek naprosto vymazal veškerou další snahu soupeře.

Patrick Marleau si navedl puk na bekhendovou stranu a chtěl překonat gólmana, jenž se do brankoviště vrátil po čtrnáctizápasové odmlce. Jenže narazil. Vasilevskij nejprve zasáhl koncem lapačky a zákrok "dokončil" akrobatickým vykopnutím betonu, čímž zabránil kotouči ve směru za brankovou čáru. Americká média bravurní kousek zařadila do ankety zákrok roku.

Andrei Vasilevskiy's Save of the Year candidate is our Play of the Night presented by @WendysCanada. 🙌 pic.twitter.com/j36e0eurP2