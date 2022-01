Ze souboje českých brankářů vyšel vítězně Vejmelka, kryl 45 střel

Český hokejový brankář Karel Vejmelka 45 zásahy vychytal Arizoně vítězství 2:1 nad Torontem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. O druhé čisté konto v NHL připravil českého gólmana ve 41. minutě Auston Matthews. V souboji Bostonu s Montrealem si při výhře Bruins 5:1 připsal asistenci Tomáš Nosek. Jeho spoluhráč David Pastrňák po dvou zápasech, ve kterých vstřelil čtyři góly a přidal jednu nahrávku, vyšel bodově naprázdno. Hattrickem se proti Canadiens blýskl Brad Marchand.

Vejmelka předvedl vynikající výkon a vychytal čtvrtou výhru v NHL. Rodák z Třebíče byl proti Maple Leafs v permanenci a potvrdil, že mu střelecká aktivita soupeře vyhovuje. Potřetí v sezoně čelil více než 40 střelám a podruhé takto náročný zápas vyhrál. Více než 40 zásahů předvedl Vejmelka dvakrát proti Winnipegu. Poprvé z toho bylo premiérové čisté konto a výhra 1:0, podruhé ale ani 46 úspěšných zásahů na vítězství Arizony nestačilo, protože Jets vyhráli 3:1.

"Jsem vždycky radši, když jsem od začátku pod střeleckým náporem. Dneska mě hráči Toronta dostali tam, kde jsem se cítil opravdu dobře. Nebylo to ale pouze o mně, tým mi hodně pomohl a můžeme slavit výhru nad velkým týmem," řekl bývalý brankář brněnské Komety.

V brance Toronta nastoupil počtvrté v sezoně Petr Mrázek, v českém souboji ale na Vejmelku nestačil. Z 18 střel inkasoval dvakrát a ani ve čtvrtém utkání v ročníku se nepřehoupl přes devadesátiprocentní úspěšnost zásahů. Obě branky Mrázkovi vstřelil Ryan Dzingel, který stylově oslavil návrat na led po sedmizápasové pauze způsobené zraněním v horní části těla.

"Dal jsem sice dva góly, ale bez Vejjiho (Vejmelky) bychom nebodovali. Předvedl výborný výkon a byl odměněn za práci, kterou odvádí na trénincích. Na nováčka je neuvěřitelně připravený," ocenil českého brankáře Dzingel.

Jediným úspěšným střelcem Toronta byl Matthews, jenž překonal Vejmelku až z 36. střely Maple Leafs na branku. Americký útočník se prosadil v devátém zápase na ledě soupeře v řadě a překonal klubový rekord, který drželi Babe Dye, Frank Mahovlich a Daniel Marois.

Toronto zůstalo i přes prohru na pátém místě Východní konference. Arizona je v Západní konferenci nadále poslední, ale po prohře Montrealu se Coyotes odpoutali z pozice nejhoršího celku NHL.

Montreal prohrál jedenáctý z posledních dvanácti duelů. První branku utkání připravil v 15. minutě pro Marchanda Nosek. Pardubický rodák parádním pasem od levého mantinelu našel osamoceného střelce na hraně brankoviště a nejproduktivnější hráč Bruins bez problémů zasunul kotouč do odkrytého dolního rohu branky Jakea Allena.

Druhý gól vstřelil Boston hned po patnácti sekundách a opět se prosadil Marchand. Tentokrát se šikovný kanadský útočník nejlépe zorientoval po vlastní nepřesné střele a překonal Allena podruhé. Parádní první třetinu Bruins korunoval v závěrečné minutě Curtis Lazar.

Pátý hattrick v NHL Marchand zkompletoval v 28. minutě, kdy se opět nejlépe zorientoval před brankou a dorazil kotouč za střídajícího Samuela Montembeaulta. Ve zbytku zápasu si Bruins vedení pohlídali a oslavili šesté vítězství z posledních sedmi duelů.

"Myslím, že teď máme dobré tempo, a doufám, že to bude pokračovat celý rok. Jsem si jistý, že přijdou chvíle, kdy se nám přestane dařit, my ale budeme muset najít způsob, jak to zvrátit. Takhle to v sezoně chodí," řekl Marchand, který v posledních čtyřech zápasech vstřelil osm gólů.

Na lavičce Bostonu byl poprvé v sezoně brankář Tuuka Rask. Bruins s finským gólmanem, který se po minulé sezoně podrobil operaci kyčle, podepsali před zápasem novou roční smlouvu na milion dolarů.

Duel Dallasu proti Seattlu nabídl skvělé představení veterána Joea Pavelského, který se blýskl pěti body za dva góly a tři asistence. Sedmatřicetiletý americký útočník se při vítězství 5:2 podílel na všech brankách domácího týmu.