Život jde dál, snad se vše zase v dobré obrátí, přál si Přibyl

Hokejový útočník Daniel Přibyl sice nedosáhl během dvouletého dvoucestného kontraktu s Calgary na kýžený start v NHL, navíc většinu z tohoto období promarodil kvůli problémům s kolenními vazy, přesto vnímá zámořskou zkušenost jako velmi přínosnou. Věří, že s hokejem bude nyní zase zažívat především radostné chvilky, jak tomu bylo před dvěma lety.

Přibyl musel na operaci předního vazu v pravém koleni po zranění během play off 2016. Následně odehrál 33 utkání na farmě v nižší AHL a v dresu Stockton Heat zaznamenal 15 bodů za pět branek a 10 asistencí. Jenže loni na hlavním kempu Calgary před sezonou NHL si kolenní vazy poranil znovu. A od té doby nehrál. "Bylo to těžké, ale život jde dál. Věřím, že mě to posílilo a vše se zase v dobré obrátí," řekl dnes nový hráč Sparty novinářům.

Je rád, že rok bez hokeje má už za sebou. "Bylo vážně moc obtížné jen koukat na kluky, jak hrají. Nemůžete do toho zasáhnout, navíc je ve vás nejistota, jak to s kolenem bude vypadat. Výhodou ale je, že teď mám celé léto na přípravu, což je lepší, než když v sezoně vynecháte měsíc a pak skočíte do ostrého zápasu," pochvaloval si Přibyl.

Koleno pětadvacetiletého centra zatím drží. "Teď už jedu naplno letní přípravu, jen moc neběhám. Jinak ale dělám všechno normálně, byl jsem i na ledě a vše vypadá dobře. Vše směřuju k tomu, abych byl na sezonu stoprocentně připravený." Dobře ví, že ho čeká i boj s podvědomím. "Bylo to dvakrát stejné koleno ... Věřím, že přes léto a pak v přípravě naberu dost sebevědomí na to, abych té noze naplno věřil a mohl hrát jako před zraněním," přál si.

Rok bez hokeje vyplnil ze všeho nejvíc cestováním. "Snažil jsem se zabavit především věcmi, které pak při hokeji dělat nemůžu. Takže jsme s přítelkyní poměrně dost cestovali a vynahradil jsem si tím, že nemohu hrát, což byl hlavní záměr. Kromě toho jsem se samozřejmě věnoval rehabilitaci," přiblížil Přibyl. "Krásně bylo ve Švýcarsku, ale stihli jsme třeba i Maledivy. Každopádně bylo dobré, že jsem nejezdil jen z letiště na zimák," smál se Přibyl.

Zámořskou zkušenost bere v mnoha ohledech jako pozitivní. "Naučil jsem se díky tomu spoustu věcí, které už mi teď přijdou jako samozřejmé. Do života mě to posílilo. Už jen zařizovat si všechny věci a navíc v angličtině nebylo snadné, ale poznal jsem díky tomu i sám sebe," je přesvědčený.

Sparta pro něho byla při rozhodnutí, že bude pokračovat v Česku, jasnou volbou. "Těším se na návrat do prostředí, které znám. A navíc mezi kluky, které znám. Snad budeme hrát zase dobrý hokej a bude se nám dařit. Bylo by hezké navázat na mou poslední sezonu tady. Skončili jsme pod vrcholem, byl jsem tehdy navíc v jejím závěru zraněný a finále jsem nehrál. Bylo by krásné si to zopakovat a tentokrát to dotáhnout," zasnil se.

Nad možností návratu do reprezentace, potažmo i třeba za moře, aby přece jen okusil NHL, vůbec nepřemýšlí. "Já se hlavně chci snažit připravit co nejlépe na sezonu a podávat dobré výkony. Co přijde dál, to se teprve uvidí," uzavřel Přibyl.