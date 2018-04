Zlaté české ručičky. Pastrňák s Krejčím ukázali skvělé nahrávky

Dlouhodobě patří mezi největší opory svého týmu a v letošním play-off to zatím jednoznačně potvrzují. Davidové Pastrňák s Krejčím táhnou Boston k postupu přes ambiciózní Toronto. Bruins vedou v sérii 3:1 a k jejich třetímu získanému bodu výrazně pomohly šikovné ruce českých útočníků.



Pastrňák na sebe upozornil především famózním výkonem v druhém souboji s Torontem, kdy nasázel hattrick a na další tři góly přihrál. Dohromady ve čtyřech dosavadních zápasech nasbíral jedenáct bodů (4+7), produktivnějšího hráče aktuální boje o Stanley Cup zatím nemají. Až za jednadvacetiletým šikovným střelcem se v kanadském bodování tísní Crosby, Kučerov, Marchand a další ligové hvězdy.



Boston nejprve v souboji druhého se čtvrtým týmem Východní konference dvakrát využil výhodu domácího prostředí a vytvořil si náskok. Třetí utkání série však na svém ledě zvládli lépe hokejisté Maple Leafs. Čtvrtý zápas tak byl pro další vývoj zásadní.



Pastrňák si nejprve hned při úvodním střídání připsal asistenci u vedoucí branky parťáka Kruga, Toronto ale dokázalo zásluhou Tomáše Plekance vyrovnat. V sedmatřicáté minutě však přišla další výtečná chvíle útočníka, kterému v Bostonu nikdo neřekne jinak než Pasta.

Rodák z Havířova ujel na pravém křídle obraně, naznačil střelu zápěstím a bez jakéhokoliv pohledu na najížděcího spoluhráče Marchanda mu přihrál přesně na hokejku. Oklamaný brankář Andersen si už lehce vyjel proti Pastrňákově střele, Marchand tak mohl pohotově střílet do napůl odkryté brány. Jak jednoduché.

Tahle branka nakonec byla vítězná, třetí gól Bostonu přidal v závěrečné třetině Debrusk, když mu puk parádní žabičkou připravil David Krejčí. Byla to ale především Pastrňákova "no-look" přihrávka, o níž se po zápase mluvilo. "Už jsem řekl mnohokrát, že Pasta je fenomenální tvůrce hry. A tohle byl fenomenální pas. Nedíval se na mě, ale tušil jsem, že by tohle mohl provést," chválil střelec Marchand českého parťáka po zápase.



Boston tak od postupu do dalšího kola play-off dělí jediné vítězství, na které může dosáhnout už v sobotním zápase na svém stadionu. A výkon Pastrňáka s Krejčím zase bude hrát klíčovou roli.