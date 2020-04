Zohorna míří do NHL, těší se na Crosbyho

Český hokejový útočník Radim Zohorna z Mladé Boleslavi podepsal jako nedraftovaný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu v NHL s Pittsburghem. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu, který v letech 2017 a 2018 získal titul s Kometou Brno, se tak v nadcházející sezoně vydá na první zahraniční angažmá.

"Radim je chytrý hráč s dobrým hokejovým myšlením a využívá svých dobrých parametrů jako výhody. Jeho schopnosti hrát na všech třech útočných postech slibují posílení naší ofenzivy," řekl generální manažer a viceprezident Pittsburghu Jim Rutherford, který o podpisu kontraktu informoval na klubovém webu.

Zohorna, který měří 198 centimetrů a váží 101 kilogramů, debutoval v sezoně 2018/19 v české reprezentaci. Setkal se v jejím dresu i se svými staršími bratry Tomášem a Hynkem, kteří hrají v KHL za Chabarovsk. V uplynulé sezoně extraligy nasbíral v 46 zápasech v dresu Mladé Boleslavi 22 bodů za deset branek a 12 asistencí.

"Začne mi to docházet až později, protože to je sen každého hokejisty. Jsem rád, že jsem se tam dostal ještě teď. Není to pozdě ani příliš brzo. Jsem obrovsky natěšený na to, jak to bude celé probíhat," uvedl Zohorna v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Do Mladé Boleslavi přestoupil loni v lednu výměnou za Jakuba Orsavu. V extralize má na kontě 203 utkání a 67 bodů za 35 branek a 32 asistencí. "Mým cílem je udělat vše pro to, abych se udržel v prvním týmu Penguins. Je mi jasné, že to bude velmi náročný úkol, ale menší si klást nemohu. O tom, že bych mohl jít na farmu, momentálně vůbec neuvažuji," podotkl hráč, který 24. narozeniny oslavil právě dnes.

V reprezentaci sehrál za dvě sezony 16 utkání a zaznamenal tři body za asistence. Loni v únoru na Švédských hrách si zahrál v jednom útoku s bratry. Povedlo se jim to jako první bratrské trojici v historii české hokejové reprezentace. V dějinách československého hokeje už spolu reprezentovali slovenští sourozenci Marián, Peter a Anton Šťastní.

Nejmladší z bratrů Zohornů teď má jako první z rodiny okusit NHL. "Už loni byly nějaké nabídky a Tomáš mě tlačil, ať NHL zkusím. Je nadšený, že se to podařilo letos. Když se to nepovedlo jim, tak jsou rádi, že se to povede alespoň mně. Žádná závist tam nebude," řekl Zohorna.

V Pittsburghu, v jehož dresu v minulosti zářila řada českých hokejistů v čele s Jaromírem Jágrem, v současné době působí útočník Dominik Simon. "I pro mě je to speciální klub. Jako malý jsem na Penguins koukal a měl jsem i dresy Pittsburghu s Jágrem a Strakou, v mé výbavě nechyběla ani klubová čepice," uvedl Zohorna.

"Ten klub se mi vždy líbil, takže jsem moc rád, že jdu právě tam. Je to hokejové město, navíc se může pochlubit skvělými výsledky v minulosti i v současných letech. Je zavazující být součástí takto výjimečné organizace," doplnil.

Zájem v zámoří o něj mělo více celků. "Měli jsme jednání s osmi kluby, ale když do toho vstoupil Pittsburgh, bylo prakticky rozhodnuto. Radim byl z této varianty nadšený, bylo jasně cítit, že je tam z jeho strany k této organizaci obrovský respekt. Roční nováčkovská smlouva je za nás ideální variantou, Radim dostane možnost přesvědčit klub o svém přínosu. Jsem přesvědčen, že je na NHL nachystán, přestože ho čeká ještě spousta práce," řekl Zohornův zástupce Robert Spálenka.

Zohorna se může těšit i na setkání s hvězdným kapitán Penguins Sidneym Crosbym. "To je pro mě takový pojem, že vůbec nevím, jak budu reagovat, až ho uvidím. Jestli si spíš neřeknu o podpis. Je to pro mě něco neuvěřitelného, že možná budu mít možnost být s takovým hráčem na ledě. Pravděpodobně si budu muset nachystat úvodní větu v tom smyslu, že byl vždycky mým vzorem," usmíval se Zohorna.

"Samozřejmě neodletím do zámoří sbírat zážitky. Jedu tam hrát hokej, prosadit se do prvního týmu. A v ten moment se budu muset srovnat i s hráči, jejichž plakáty jsem měl ještě pár lety nazpět nad postelí," doplnil.

Na boj o NHL se cítí připravený lépe než před rokem. "Loni jsem ještě sám cítil, že není správná doba. V Brně moje sezona nebyla úplně dobrá. Až po přesunu do Boleslavi jsem začal cítit, že to má všechno hlavu a patu. Věřil jsem, že mi pomůže, když ještě rok zůstanu. A to se potvrdilo," uvedl Zohorna.

Teď se bude pečlivě chystat na přesun do Severní Ameriky. "Udělám maximum, abych byl připravený. Ohledně fyzické přípravy komunikuji s kondičním koučem Josefem Andrlem, budu makat tři až čtyři měsíce před odletem do zámoří," řekl.

"Určitě je těžší se na přesun nachystat psychicky, protože stejně pak bude všechno jinak, než si představuji. Budu si volat třeba s Martinem Nečasem, se kterým jsme dobří kamarádi. V každém týmu to funguje jinak, ale nějaké základní rady mi určitě bude moci dát," poznamenal Zohorna.

Jeho výhodou je, že umí anglicky. "Dorozumím se slušně, ale už jsem začal chodit na další lekce. Jednoduše tomu chci dát sto procent, abych měl čisté svědomí před sebou i všemi kolem, kteří mi drží palce," prohlásil.

Podle Spálenky mají na Zohornovu růstu podíl i starší bratři. "Hlavně Tomáš, který je doma kápo a bráchy hlídá. Pár roků zpátky byl Radim lechtivý do tréninku, ale Tomáš mu domluvil a Radim na sobě začal mnohem víc makat. Má za sebou velmi důležité dva roky, během kterých si urovnal priority. Také díky tomu se posunul lidsky i hokejově," dodal Spálenka.