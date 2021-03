Zohorna skóroval při debutu, góly dali i Nečas, Chytil a Palát

Hokejový útočník Radim Zohorna se hned při debutu v NHL zapsal mezi střelce. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant se gólem podílel na výhře Pittsburghu nad Buffalem 4:0. Ve čtvrtečním programu zámořské soutěže se střelecky prosadili i Martin Nečas z Caroliny, Ondřej Palát z Tampy a Filip Chytil z New York Rangers. Brankář Vítek Vaněček pomohl 21 zákroky k výhře Washingtonu.

Zohorna, který začal sezonu v extraligové Mladé Boleslavi, v prvním zápase v NHL nastoupil ve třetím útoku Penguins a hned v úvodní třetině dal z první střely gól. Odchovanec Havlíčkova Brodu si v 18. minutě našel prostor mezi kruhy a využil přesnou přihrávku Anthonyho Angella.

"S klukama z formace se znám z farmy, takže pro mě bylo jednodušší si zvyknout na způsob hry. Je fajn, že jsem mohl odehrát první zápas právě s nimi," řekl novinářům Zohorna. "Nemám slov, abych popsal své pocity. Doufám, že to viděla celá moje rodina. Už se nemůžu dočkat, až jim zavolám," usmíval se nejmladší z bratrské trojice.

Zohornův výkon si pochvaloval také trenér Penguins Mike Sullivan. "Umí vymyslet zajímavá herní řešení. Na to, jak je velký, je dobrý tvůrce hry," řekl Sullivan.

Na zbylých třech gólech Pittsburghu se asistencí podílel Sidney Crosby, který tak jako 36. hráč v historii soutěže překonal hranici 1300 bodů. Buffalo, které vedl ze střídačky generální manažer Kevyn Adams, prohrálo šestnáctý duel v řadě.

Zohornova trefa připomněla Crosbymu začátky v NHL. "Vždy, když dá někdo první gól, vracím se ke svým prvním zápasům. Emoce, které Radim po brance projevil, nás nakoply do zbytku zápasu," uvedl kapitán Tučňáků.

Carolina po gólu Zacha Werenského prohrávala s Columbusem 0:1, Nečasův gól ale zvrátil vývoj utkání. Rodák z Nového Města na Moravě se prosadil po obkroužení branky a poslal Hurricanes do vedení 2:1.

Columbus dokázal 16 sekund před koncem třetí třetiny srovnat na 3:3. V prodloužení Nečas neproměnil samostatný únik, ale vzápětí našel Sebastiana Aha před prázdnou brankou a finský útočník rozhodl o výhře Hurricanes.

"Byl to opravdu těžký zápas. Nehráli jsme úplně podle našich představ, ale dokázali jsme najít cestu k vítězství," řekl střelec třetí branky Caroliny Nino Niederreiter. U gólu švýcarského útočníka si připsal nahrávku obránce Dougie Hamilton, který bodoval ve třináctém utkání za sebou.

Chytil osmým gólem v sezoně uzavřel demolici Philadelphie, Rangers vyhráli v Pensylvánii 8:3. Rodák z Kroměříže jako první našel volný kotouč v brankovišti a pohodlně ho zasunul za čáru.

Šest bodů za tři branky a tři asistence si připsal Mika Zibanejad. Švédský útočník dokázal jako první hráč v historii získat šest bodů ve dvou po sobě jdoucích zápasech se stejným soupeřem. V minulém týdnu měl shodnou bilanci při výhře 9:0. Obránce Adam Fox zaznamenal pět asistencí.

"Je fajn, že se mi v ofenzivě daří pomáhat týmu. Za současnou bilanci jsem rád hlavně proto, že se si mi daří odčinit mé bodové trápení ze začátku sezony," radoval se Zibanejad. "Neřekl bych, že jsem o sobě pochyboval, ale bylo pro mě obtížné dostat puk za brankovou čáru. Věřil jsem, že se mi podaří tu smůlu protrhnout, a teď jsem za to odměněný," dodal sedmadvacetiletý Švéd.

Dallas porazil Tampu Bay 4:3 a ukončil vítěznou sérii brankáře Andreje Vasilevského na 12 zápasech. Vítězný gól Stars vstřelil 1:21 minuty před koncem zápasu Roope Hintz.

Tampa vstoupila do utkání lépe a v polovině utkání vedla 2:0, u první branky Yanniho Gourdeho asistoval Palát. Stars ale dokázali v průběhu druhé třetiny otočit na 3:2. Palát v 56. minutě srovnal, víc ale Tampa nezvládla. "Nebyl to náš nejlepší zápas, víme, že umíme hrát lépe. Do příštích duelů se musíme poučit z našich chyb," řekl nejproduktivnější český hokejista v NHL (12+19).

Vaněček neodehrál proti New Jersey povedený zápas. Ve druhé minutě nedokázal rozehrát, čímž doslova daroval gól Nicku Merkleyovi, a ve druhé třetině neměl čisté svědomí ani u druhé branky Devils. Miles Wood nachytal českého brankáře z hodně ostrého úhlu a vrátil New Jersey vedení. Třetí branku inkasoval Vaněček z hole Jaspera Bratta. Švédský útočník se prosadil po přihrávce Pavla Zachy.

Capitals dokázali otočit vývoj duelu díky dvěma gólům Jevgenije Kuzněcova a trefě Alexandra Ovečkina. Kuzněcov, který vynechal osm zápasů na přelomu ledna a února, tak pokračoval po návratu do sestavy ve výborných výkonech. V posledních osmi utkáních nasbíral devět bodů. Capitals vyhráli osmý z posledních devíti zápasů a drží se na druhé příčce Východní divize.