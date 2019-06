Žralok Hertl se koupal se žraloky. Ze svatby je nervózní

Hokejový útočník Tomáš Hertl se za úspěšnou sezonu v NHL odměnil s přítelkyní Anetou Netolickou dovolenou na ostrově Bora-Bora, kde zažili i potápění mezi žraloky. Po návratu domů už se chystá na blížící se svatbu a těší se se svou vyvolenou také na nové bydlení.

"Splnili jsme si sen, že jsme se dostali na Bora-Bora. Strašně jsme si to užili. Byl to zážitek. Měli jsme to jako předsvatební dovolenou, protože léto je krátké," řekl Hertl novinářům na tiskové konferenci v Praze. "Odpočali jsme si a dělali jsme tam zároveň hodně aktivit. Plavali jsme se žraloky, bylo to nádherné. Nevím, jestli ještě nějaká hezčí dovolená bude."

Potápění mezi žraloky si vyzkoušel Hertl poprvé. "Když jsme tam poprvé skočili a byli tam rejnoci a ti malí, to bylo v pohodě. Pak jsme jeli na otevřené moře. Byli tam i ti třímetroví a pak nám řekli, že se možná objeví i tygří, tak to jsem si říkal, že jdu zpátky," vyprávěl s úsměvem Hertl.

Přiznal, že trošku měl i obavy. "Bylo to krásné, ale zároveň tam respekt je. Je to divoké zvíře, jednou hýbnul trošku víc hlavou, tak jsem šel nahoru. Zároveň jsem chtěl docílit té fotky, že jako Žralok plavu se žraloky, což se povedlo," popsal hráč týmu San Jose Sharks zážitky.

Přesvědčil i přítelkyni, aby si pobyt na ostrově ve Francouzské Polynésii užila se vším všudy také. "Snoubenka říkala, že tam nepůjde, a pak si to hrozně užila. Byla ráda, že jsem ji do toho donutil," dodal Hertl.

Po návratu do Prahy se chystají na sňatek. "Oba se těšíme, i celá rodina. Většinou mám všechno rád pod kontrolou, ale tohle jsem nechal hodně snoubence. Bude to hlavně její práce a bude to určitě hezké," řekl Hertl a přiznal, že bude trošku nervózní. "Třeba na svatbě Kuby Krejčíka jsem měl proslov a byl jsem nervózní měsíc dopředu. Budu teda víc než při zápase."

A to i přesto, že chystá menší svatbu. "Rodina je velká a budou tam už jen kamarádi, s kterými se pravidelně bavíme," prohlásil Hertl. Rozlučku se svobodou má podle něj na starosti starší bratr Jaroslav. "Ale bude to jen něco malého."

Věnovat se bude také v létě dohlížení na dostavbu nového bydlení. "U nás u Šeberova stavíme. Je to v procesu. Jsem rád, že se to povedlo s pozemky. Oba máme rodiče pět minut od něj. Je to dobré i proto, že jsme v sezoně pryč," pochvaloval si Hertl.

Léto si zpestří také pořádáním druhého ročníku vlastní hokejové akademie pro děti. "Poprvé jsme měli 35 dětí. Teď máme asi sedmdesát. Hrozně mě ta práce bavila. Doufám, že se to znovu povede," dodal Hertl.