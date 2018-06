Ostuda! To nemyslíte vážně. Pastrňák a Pavelec haní nové dresy

Povedlo se, nebo ne? Český hokejový svaz představil nové logo i dresy národního týmu a jejich design vyvolal mezi samotným hráči i fanoušky slušný poprask. Názory se hodně různily. Někomu se líbí, někdo se naopak neobešel bez ostré kritiky. Jako například vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák, nebo brankáři Petr Mrázek a Ondřej Pavelec. Jak moderní počin ohodnotili?

Na velké výročí přišla modernizace. Hokejovou republiku obletěl nový design reprezentačních dresů i speciální logo. Zajímavý symbol lva, který vystřídal státní znak, však vyvoval rozporuplné reakce. Někomu se novinka líbí a bere ji za pokrok, někdo naopak za zbytečnost.

"Upřímně? Je to něco jiného. Člověk se podívá jenom na logo a jak je zvyklý za mnoho let vidět něco jiného, musí se na to zadívat trošku víc a být upřímný. Některé věci mi třeba nehrály roli barevně, ale když jsem pak zjistil, proč se dělala změna a co všechno v logu je, pochopil jsem. Ať děláme, co děláme, je důležité mít identitu a tohle je začátek naší nové identity," řekl k hokejové "bombě" Patrik Eliáš.

Podpora hokejových hvězd je důležitá... 😁 Obzvlášť poznámka o ostudě od Pavelce je... úsměvná :))) #jakolev pic.twitter.com/g4ASrrPfRP - Jan Jindra (@jindra_jan) June 23, 2018

Připomněl i fakt, že nový znak lva má obsáhlou symboliku - počet hráčů na ledě, tvar ostrova Štvanice, kde Československo poprvé slavilo titul mistrů světa, a další. Její vysvětlení přišlo především proto, že po slavnostním odhalení logo schytalo spíše kritiku. Předseda svazu Tomáš Král prohlásil, že změna byla nutná. A vcelku kladně se k novému designu postavil i populární komentátor Robert Záruba.

To už se ale nedá říct o trojici hvězd ze zámoří, Ondřeji Pavelcovi, Petru Mrázkovi a Davidu Pastrňákovi. Všichni tři totiž na svých sociálních sítích novinky nelichotivě okomentovali.

"Tak tohle nepochopim," okomentovala změny největší tuzemská hokejová hvězda současnosti a majitel letošní Zlaté hokejky David Pastrňák. Podobně se vyjádřili i brankáři Ondřej Pavelec a Petr Mrázek. Druhý jmenovaný napsal komentář v angličtině. "Mně se nelíbí. A vám?"

Zdaleka nejvíc se do svazu opřel Ondřej Pavelec. "To nemyslíte vážně!!! Ostuda!!!" To se objevilo na jeho instagramovém účtu ve stories. Slavní hokejisté tak vyjádřili svůj názor stejně jako řada fanouškům, který se novinky také moc nepozdávají. A nebáli se jít s kůži na trh. Teď to schytali taky, za to, že se svazem nedrží basu.

Jak se nové logo ujme, se teprve uvidí. Už teď je kolem něj ale pořádné rušno.