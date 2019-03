Outsider poprvé našel recept na Kladno. Nastoupí příště Jágr?

Majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr nezasáhl do hry ani v druhém utkání na ledě Přerova ve čtvrtfinále play-off první ligy a dění sledoval pouze z lavičky. Rytíři nevyužili první mečbol, v Přerově prohráli 1:2, ale v sérii mají navrch 3:1.

Jágr po utkání proběhl mixzónou ještě před příchodem novinářů a poté opustil stadion jiným vchodem. O tom, proč nehraje, se tak dá stále jen spekulovat. "Je zdravý, nechtěl riskovat," řekl už o den dříve trenér Jindřich Lidický na konto svého šéfa.

Z kladenského týmu se u novinářů zastavil útočník Adam Kubík. "Byl to určitě těžší zápas než v úterý. Domácí do toho dali všechno," řekl a vyjádřil se i k neúčasti Jaromíra Jágra. "Je to superhokejista a vždycky je pro nás přínosem. To, že nehraje, je pro nás špatné, a doufám, že bude brzy v pohodě," řekl Kubík. "Proč není v pohodě? To nevím, musíte se zeptat jeho," uzavřel Kubík.

Do pohody se ale ve vyprodané hale před třemi tisícovkami diváků dostali domácí. Poprvé v sérii vedli a poprvé i vyhráli. "Všechno z úterka jsme hodili za hlavu a šli jsme do toho s čistým štítem," řekl za celý tým střelec první branky Jakub Navrátil. "Tímto ale nekončíme, chceme ještě sérii vrátit sem, do Kladna pojedeme vyhrát," směřoval své myšlenky k pátečnímu pokračování série.

Jágr nastoupil ve čtvrtfinálové sérii ke dvěma domácím zápasům, v nichž si připsal jeden bod za přihrávku, v Přerově stál jen na lavici. "Já si myslím, že ty zápasy u nich a teď u nás byly stejné, ať už Jágr hrál, či nikoliv. Pokud bych měl tipovat, tak v pátek doma nastoupí," řekl Navrátil. "Hlavně v přesilovkách je silný, dokáže něco vymyslet a je těžké ho bránit," dodal.

Podobné hodnocení přidal i střelec druhé přerovské branky Tomáš Sýkora. "Jágr i Plekanec jsou neskutečně silní na puku, klobouk dolů před jejich klidem a rozvahou," řekl. "Ale dá se s nimi hrát, chceme sérii ještě vrátit domů," uvedl Sýkora.