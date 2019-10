Palát a Nečas byli hvězdami utkání, Poláka odvezli do nemocnice

Útočníci Ondřej Palát i Martin Nečas odstartovali novou sezonu NHL vstřeleným gólem a výkonem, za který získali ocenění první hvězda zápasu. Palát zlomil nerozhodný stav 2:2 a nasměroval Tampu Bay k výhře 5:2 nad Floridou. Nečas pomohl brankou k vítězství Caroliny 4:3 po nájezdech nad Montrealem. Obránce Dallasu Roman Polák byl odvezen do nemocnice poté, kdy narazil hlavou i ramenem do mantinelu.

Tampa Bay dvakrát vedla, Florida pokaždé vyrovnala. Ve druhé případě dokonce v oslabení, ale dohrávanou přesilovou hru využil v 50. minutě Palát. Český útočník překonal z dorážky Sergeje Bobrovského a korunoval tím vysokou aktivitu v zápase - vyslal pět střel a připsal si i čtyři srážky.

Nečas dostával hodně důvěry přesilových hrách, ve které ve 23. minutě zvýšil tečí na 2:0. Montreal třemi góly ještě ve druhé třetině skóre otočil, ale Erik Haula vyrovnal a v rozstřelu rozhodl o výhře Caroliny obránce Dougie Hamilton. Vítězství podpořil Petr Mrázek, který si připsal 33 zásahů a v nájezdech zneškodnil všechny tři pokusy. Český gólman byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Polák narazil ve druhé třetině do mantinelu poté, kdy chtěl v rohu kluziště dohrát Chrise Wagnera, který se mu vyhnul. Český obránce zůstal chvíli ležet čelem k ledu a moc se nehýbal. Hrací plochu opustil na nosítkách a byl převezen do nemocnice na vyšetření. Jeho spoluhráči minutu po nepříjemné situaci snížili v zápase s Bostonem na 1:2, ale skóre se už v dalším průběhu nezměnilo. V dresu Bruins do hry nezasáhl zraněný David Krejčí a David Pastrňák nebodoval.