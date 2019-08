Pardubice utrpěly debakl, Hradec Králové napravil reputaci.

Hlinka Grenzky Cup

Čeští mladíci vydřeli obrat nad Švýcaři po nájezdech

Čeští hokejisté vstoupili úspěšně do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let. Svěřenci trenéra Karla Berana porazili ve skupině A v Břeclavi... více