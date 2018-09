Prioritou hokejové Slavie je zapracovávat do týmu mladé hráče

Hokejisté Slavie vstoupí do čtvrté prvoligové sezony v řadě ve značně obměněném složení. Kabinu Pražanů mezi jinými opustila brankářská opora Dominik Frodl i nejproduktivnější útočníci týmu David Šafránek a Zdeněk Doležal. I proto si slávisté před novým ročníkem nestanovují vysoké cíle. Důležitější je pro ně práce s mladíky, kteří by v budoucnu měli vytáhnout klub zpět do extraligy.

"Pokud chceme koukat ze středně dlouhodobého horizontu na návrat do vyšších pater, tohle je pro nás cesta," prohlásil na tiskové konferenci majoritní vlastník klubu Vladimír Pitter. "Jestli to ode mne chcete slyšet, play off by bylo dobré," dodal.

Podle kapitána Jana Nováka by Slavia mohla za Českými Budějovicemi, Jihlavou a Kladnem zastávat pozici černého koně. "Určitě bychom tuhle roli hráli rádi. Může se to stát a byl bych za to rád. Na hokej.cz nás pasovali na 12. místo. To je hrozné číslo, to bych fakt nechtěl být. Nevím, jak se na něj přišlo, podle čeho ho odhadli," nechápal Novák.

Podobné tipy mohou slávisté využít jako motivaci. "Abychom naštvali ty, kteří to napsali. Chceme ukázat, že nemají pravdu, budeme se snažit. Všechny zápasy ale budou těžké a kvalitních týmů je taky hodně," upozornil devětatřicetiletý obránce.

Rodák z Havlíčkova Brodu získal se Slavií v letech 2003 a 2008 mistrovský titul a návrat mezi elitu by pro něj představoval splněný sen. "Bylo by to skvělé, nádherné, ale je to těžké. Chtěl bych letos hrát play off a postoupit do extraligy. Cíle samozřejmě musí být. Tím hlavním je, aby hokej nějak vypadal a měl potenciál do budoucnosti. S tím, co nám trenér naordinoval, to zatím vypadá skvěle," pochvaloval si Novák.

"Hlavně, abychom odehráli zápasy, na které nalákáme lidi. A taky ať si po každém zápase můžeme říct, že jsme ho odehráli dobře. Může se stát, že ho prohrajeme, ale když víme, že jsme ho po taktické stránce odehráli tak, jak jsme chtěli, bude to fajn," doplnil lídr Pražanů.

Slavii po sezoně, která skončila vyřazením v semifinále od Karlových Varů, opustilo 13 hráčů včetně brankáře Frodla, který zamířil do Plzně. "Pro jeho kariéru je podstatně lepší, když bude hrát tam, ať už bude chytat hodně nebo málo. Prostor tam podle mě dostane, což je pro něj jen dobře," řekl Novák.

Scházet budou i útočníci Šafránek s Doležalem, kteří v uplynulé základní části dohromady posbírali 63 bodů. "Přišel (Jan) Veselý, který byl produktivní poslední dvě sezony v první lize. Myslím si, že se musí objevit noví hráči. V přípravě se objevilo pár produktivních kluků, kteří na to musí navázat. Jsou tam kluci, kteří jsou talentovanější a jsou bodoví už od mládeže. Pak tam jsou spíše dělníci," uvedl trenér Miloš Říha mladší, který v červnu vystřídal ve funkci Milana Razýma.

"Dneska je jedno, jestli je mužstvo nabité hvězdami, nebo ne. Vždycky je důležitá chemie. Nejdůležitější je, aby fungoval kolektiv a týmové pojetí," dodal syn reprezentačního kouče.

Slavia má za sebou povedenou přípravu, z deseti duelů zaznamenala sedm výher a tři porážky. "Z pohledu týmu a nových hráčů šlo o dobrou přípravu. Ukázalo nám to, kde máme chyby a na čem máme stavět. Každý si něco z přípravy odnesl. Odehrály se těžké a dobré zápasy, ale samozřejmě jsme hráli jen proti pár týmům," upozornil Novák.

"Doufám, že našimi přednostmi budou týmový duch, nasazení a hrdost nosit znak na prsou. To by nás mohlo katapultovat výš. Jsou tady většinou odchovanci, ti kluci mají za co bojovat. Strávili tady dětství a co víc si přát jiného než hrát za 'áčko' v klubu, který vás vychoval," uvedl Novák.

Slavii v průběhu sezony čeká slavnostní ceremoniál. V sobotu 22. září před utkáním s Kladnem vyvěsí ke stropu haly v Edenu dres Pavla Kolaříka, který byl podobně jako Novák u obou titulů. Dlouholetý bek Pražanů ukončil kariéru po minulém ročníku v 45 letech.