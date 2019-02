Proč Jágr nehraje? Zatím nejsem Kladnu prospěšný, mrzí legendu

Jaromír Jágr si po dnešním tréninku s hokejisty Kladna přidal ještě takřka další hodinu na ledě. Během ní nejen sám trénoval či piloval zakončení nájezdů na gólmana, ale ve spolupráci s asistentem trenéra Janem Kreglem také předával herní zkušenosti několika mladším spoluhráčům. Kdy nastoupí k prvnímu ostrému zápasu sezony, ale neprozradil.

O Jágrově návratu už se spekuluje delší dobu. Dosud na něj nedošlo. Dalším soupeřem Rytířů budou v sobotu České Budějovice, jeden ze soků Středočechů na čelných příčkách tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže.

"Abych to nějak popsal - situace je taková, že trénuju. Ale abych se cítil nějak dobře, to vůbec ne. Když jsem se chtěl dvakrát vrátit, tak jsem se při posledních trénincích zranil. Zatím nemám pocit, že bych tomu mužstvu byl prospěšný. Proto nehraju, to je zhruba tak všechno," přiblížil svůj současný stav Jágr v rozhovoru s ČTK.

Psychicky ho neustále se odkládající návrat do sestavy nezatěžuje. "To není problém. Jde spíš o to, že je hrozně těžké se dostat do zápasového tempa tréninky, když nejsem ani v těch čtyřech lajnách. Člověk pak ani nemůže dělat cviky, které jsou blízko tomu zápasu. Děláte něco na jízdu, něco na střelu, ale třeba osobní souboje nelze srovnávat s tím zápasem. Jediná šance je začít ty zápasy hrát," řekl Jágr.

V utkání ho diváci mohli vidět naposledy 23. srpna v domácím přípravném souboji s Litoměřicemi. Má alespoň výhledově představu, kdy je návrat reálný? "Nekoukám na to. Až budu mít prostě pocit, že bude možné, abych týmu pomohl, že to bude mít smysl a budu týmu platný, tak nastoupím. Ale jestli to bude teď, nebo za deset let, to fakt nevím. Třeba se vrátí čas," prohlásil Jágr.