Ani minutu nevypustili, pochvaloval si kouč Říha kemp

Trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha si pochvaloval tréninkový test proti Jihlavě, v kterém viděl v zápase účastníky kempu adeptů národního týmu. Soustředění zakončí ještě páteční dopolední trénink, ale šedesátiletý kouč byl spokojený, že nominovaní hráči předvedli v rámci šestidenní naplánované přípravy pracovitost a pokoru.

"Až na led a únavu, která byla na klukách vidět, to bylo to, co jsme si od toho slibovali. Dukla je poctivý a organizovaný mančaft. My jsme museli udělat všechno pro to, abychom je přehráli," řekl Říha, který sledoval duel z tribuny a na lavičce byli jeho asistenti Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Loni v Přerově si zahráli předposlední den soustředění reprezentanti mezi sebou, byli rozděleni na týmy Čech a Moravy. Letošní model narychlo dohodnutého souboje s Duklou si Říha pochvaloval více.

"Zápas svoji úroveň měl a splnil to, co jsme od něj očekávali. Nehráli jsme proti sobě, stál proti nám soupeř a byl to zápas. Chtěli jsme kluky vidět, jak se budou chovat i v té únavě a řekl bych už i v krizi, jak se budou předvádět a pracovat," podotkl Říha.

Loni nástupce Josefa Jandače kempem v Přerově začínal své působení u reprezentace, s kterou v květnu postoupil do semifinále mistrovství světa v Bratislavě. "Celý kemp v porovnání s loňskem byl od hráčů lepší. Přistoupili k tomu naprosto pokorně, skromně a pracovitě. Bylo vidět, že se chtějí ukázat, ani minutu nevypouštějí," prohlásil Říha.

"Bylo vidět, že si ti kluci váží toho, že jim někdo dal šanci, a ti kluci si toho váží. Tento mezistupínek je pro ně takovou výzvou k tomu, aby se do reprezentace opravdu propracovali. Věřím, že to kluci přenesou do svých klubů a do své práce," podotkl šedesátiletý kouč.

Je podle něj ale předčasné říkat, jestli si někdo řekl o nominaci na listopadový turnaj Karjala ve Finsku. "Toto je takový předkemp. Chtěli jsme, aby tady bylo víc hráčů z takových těch špičkovějších z mládeže, což, bohužel, se nám nepodařilo. Ale dneska už mi to vůbec nevadí," uvedl Říha.

Adepty první turnajové nominace v sezoně bude se svými spolupracovníky vybírat po rozjezdu ligových soutěží. "Čeká nás sledování, cestování a chystání mužstva na první turnaj. Také organizace celé sezony. Kde budeme mít kempy, soustředění před zápasy a připravovat si ta města, abychom už pak měli pro to klid," doplnil Říha.

Podobně jako v minulé sezoně se kvůli vrcholu sezony na mistrovství světa ve Švýcarsku vydají sledovat kandidáty ze zámoří generální manažer Petr Nedvěd a asistent Reichel. "Obsáhneme více i Evropu. Slovan Bratislava skončil (v KHL), takže tam hráče z KHL neuvidíme. Rozjedeme se i do Ruska, Švédska nebo Finska, abychom všechny naše hráče sledovali," dodal Říha.