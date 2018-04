Bartošák: Očekávám druhou výhru. Od sebe maximální výkon

V národním týmu sbírá zatím starty postupně, přesto se hokejový brankář Patrik Bartošák podíval už na zimní olympijské hry. V únoru plnil 25letý vítkovický gólman v korejském Pchjongčchangu roli trojky a do hry nezasáhl. Vůbec by mu nevadilo, kdyby se ve stejné pozici podíval i do Dánska na nadcházející mistrovství světa. O své nominaci musí přesvědčit trenéry, například proti Francii, kde nastoupí ve druhém utkání Euro Hockey Challenge od začátku.

Proti Francii odchytáte třetí zápas v mužské reprezentaci. Jak vidíte své šance ohledně účasti na mistrovství světa?

Nějak neřeším, jakou mám šanci jet na mistrovství světa. Beru to týden od týdne, trénink od tréninku, zápas od zápasu. Co přijde, to přijde. Jestli se dostanu na šampionát z jakékoliv pozice, tak budu rád. Samozřejmě pár týdnů, které máme před MS, se budu snažit zužitkovat tak, aby má pozice byla co nejlepší.

Na zimních olympijských hrách jste plnil roli trojky a do hry nezasáhl. Smířil byste se stejnou rolí i nyní?

Jestli se tak trenéři rozhodnou, tak to bude jejich rozhodnutí a já ho budu muset respektovat. Moje povinnost je odvádět v reprezentaci práci na sto procent, a pokud trenéři uvidí, že navíc než na pozici třetího gólmana nemám, tak budu dělat trojku. Jestli se usnesou jinak, tak samozřejmě budu rád. Teď se však soustředím sám na sebe.

Inspirací vám může být i Milan Hnilička, který na ZOH v Turíně rovněž plnil roli trojky a nakonec byl jedním ze strůjců bronzového úspěchu ...

Právě proto říkám, že nějak neřeším, v jaké pozici budu. Máme pár týdnů tréninku a nějaké zápasy od toho. Budu se snažit tohle všechno maximálně zužitkovat. Bylo by pěkné, kdybych se na šampionátu v Dánsku dostal do brány, i kdybych jel jako až třetí v pořadí a stal se nějakým strůjcem úspěchu. To je však nyní v rovině sci-fi.

Nyní vás opět čeká Francie, kterou jste v pátečním utkání porazili 5:2. Co čekáte v odvetě?

Vůbec nevím. Včera jsem je viděl hrát poprvé. Očekávám druhou výhru a od sebe maximální výkon. Neberu nic jiného než vítězství.

Minimálně Parreta a Treilleho z Pardubic ale znáte ...

Pamatuji si, že mi Treille dal gól z nájezdu, takže kdyby ho náhodou jel znova, tak vím, na co se připravit (směje se). Jinak vůbec nebudu řešit, jestli znám Francouze nebo ne. Budu se soustředit na svůj výkon.

S Francií se následně utkáte i v základní skupině mistrovství světa. Mohou tyto dva zápasy něco naznačit směrem k dánskému šampionátu?

Naznačit ani ne. Spíš si myslím, že jim budeme chtít před mistrovstvím světa poslat nějaký vzkaz a ukázat, jaký hokej hrajeme a že to s námi budou mít těžké.

V zámořském play off nyní bojuje Philadelphia v čele s Petrem Mrázkem, vaším možným soupeřem v boji o MS. Sledujete po očku Letce v bojích o Stanley Cup?

Tohle neřeším. Věřím tomu, že když si odvedu svou práci na sto procent, tak se na mistrovství světa dostanu. Šance je velká. Myslím si, že trenéři nemají důvod nám nevěřit.