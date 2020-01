Brankář Dostál: mistrovství? Dva týdny, které mi nevyšly.

Zvláštní dva týdny má za sebou hokejový brankář Lukáš Dostál. Devatenáctiletý gólman měl být klíčovou postavou české juniorské reprezentace na mistrovství světa v Ostravě, ale na turnaji nakonec kvůli zdravotním problémům odchytal jen tři zápasy. V klíčovém čtvrtfinále se chybou podepsal pod druhý gól Švédska, po kterém se soupeř uklidnil a jistě kontroloval vývoj utkání.

"Prostě se to tak nějak potkalo. Dva týdny, které mně nevyšly. Nemoc, co jsem měl, byla hodně nepříjemná. Byl jsem vůbec rád, že jsem se dal na čtvrtfinále do kupy. Nějak se to tak sešlo a sám sebe se ptám proč," řekl Dostál novinářům po čtvrteční prohře 0:5.

Odchovanec Komety Brno na šampionátu nejprve vychytal výhru nad Ruskem, poté nedokázal zabránit porážce s Německem a následně vypadl ze sestavy. Vedení českého týmu oficiálně tajilo důvod, proč nehraje.

"Po zápase s Němci jsem v podstatě celou noc zvracel. Pak jsem brzo zrána jel do nemocnice, protože to zvracení nešlo zastavit. Byl jsem na kapačkách," prozradil Dostál, který měl i v dalších dnech do ideální pohody daleko. "Neměl jsem moc chuť k jídlu, měl jsem podrážděný žaludek. Byl jsem vůbec rád, že jsem se dal do kupy," řekl.

Proti Švédsku ale nastoupil. Na začátku pochytal několik střel, poté jej ale v přesilové hře překonal Nils Höglander a v 15. minutě v oslabení i Hugo Gustafsson, který potrestal Dostálovu chybu v rozehrávce.

"Stane se. Stává se to i gólmanům, kteří jsou v NHL. Samozřejmě mě to mrzí, protože nechci říct, že to byl zlomový, ale určitě to byl důležitý gól. Bohužel jsem trochu zamrzl a viděl jsem v podstatě tři Švédy, kteří se na mě valili a zavřeli mi mantinely. Chtěl jsem to jen odhodit a bohužel jsem mu nahrál," litoval Dostál.

Favorizovaní Seveřané poté přidali na začátku druhé třetiny třetí branku a nakonec vyhráli jednoznačně 5:0. "Mrzí mě to a jen těžko hledám slova, protože jsme měli v týmu obrovský charakter. Mrzí mě, jak to dopadlo," řekl zklamaný Dostál. "S klukama jsem se potkával od šestnáctek a v dohledné době už se s plno z nich možná nepotkám. Bohužel to nedopadlo, všichni jsme si ten konec představovali jinak," uvedl.