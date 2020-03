Bude se hrát MS v hokeji? Konečné rozhodnutí padne v dubnu.

O dalším osudu akcí české hokejové reprezentace není po čtvrtečním zrušení zbytku extraligy i některých dalších evropských soutěží kvůli pandemii koronaviru jasno. O zápasech Euro Hockey Challenge a Euro Hockey Tour se jedná. Jasněji by mělo být v úterý, kdy Mezinárodní hokejová federace zřejmě rozhodne o konání květnového mistrovství světa ve Švýcarsku. Rada IIHF bude jedna prostřednictvím konferenčního hovoru.

"Není vyloučené, že padne rozhodnutí. Ale původní deadline si dala IIHF do 15. dubna, což je nejzazší datum, kdy se musí o mistrovství světa rozhodnout," řekl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje. Magazín The Hockey News uvedl na základě informace nejmenovaného zdroje, že mistrovství světa nebude, ale IIHF to vyvrátila.

Český tým měl začít přípravu 23. března v Karlových Varech. V rozpisu před mistrovstvím světa, které se má konat od 8. do 24. května v Curychu a Lausanne, má český tým devět zápasů.

První zápasy jsou naplánované na 8. a 10. dubna proti Rakousku v Linci a ve Znojmě. "Už nyní je jasné, že pokud nedojde ke zmírnění současných opatření, tak se utkání nemohou konat v tomto termínu. Jednat se bude o zrušení nebo odložení zápasů," uvedl Zikmund.

V té době má stále platit nouzový stav, který vláda ve čtvrtek vyhlásila na 30 dní. Rakousko navíc patří mezi 15 rizikových zemí, z kterých zakázala cizincům vstup do Česka a Čechům do nich nesmí cestovat.

Další zápasy EHCh má výběr kouče Miloše Říny naplánovány na čtvrtek 16. dubna v Norimberku a v sobotu 18. dubna v Heilbronnu s Německem. Pak mají přijít na řadu domácí duely se Slovenskem - ve středu 22. dubna a den nato v Hradci Králové.

Generálkou na MS měly být České hokejové hry - Carlson Hockey Games. V Brně se Češi mají utkat ve čtvrtek 30. dubna s Finskem, v sobotu 2. května se Švédskem a v neděli 3. května s Ruskem.

Rada IIHF se má zabývat nejen osudem elitní kategorie MS, ale i nižších divizí, které jsou naplánované už na duben. Už dnes federace zrušila MS hráčů do 18 let, které se mělo konat od 16. do 26. dubna v Plymouthu a Ann Arboru. Americký prezident Donald Trump ale vyhlásil třicetidenní zákaz veškerých cest do USA z Evropy, s výjimkou Británie.

Rozhodnuto dnes bylo také o tom, že se nebudou konat ani mužské turnaje druhé a třetí divize v Záhřebu, Reykjavíku, lucemburském Kockelscheueru a Kapském Městě. Všechny se měly odehrát ve druhé polovině dubna.

O Euro Hockey Challenge a Euro Hockey Tour se debatuje, ale více naznačí postoj IIHF. "Jednání v obou případech koordinujeme my. V Euro Hockey Challenge to má na starosti (generální sekretář Českého hokeje) Martin Urban a organizátorem turnaje Euro Hockey Tour v Brně jsme my. Řešíme to všichni účastníci. Bude se jednat i o tom, zda by chtěli pokračovat, i kdyby bylo mistrovství světa zrušené," řekl Zikmund.