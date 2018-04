Červenka: Nechci si hrát na tajného. Nabídka mě musí chytit

V reprezentaci by měl být na nadcházejícím mistrovství světa v Dánsku jedním z lídrů. Stejnou roli by chtěl mít hokejista Roman Červenka i v novém působišti v nadcházející sezóně. Zatím neví, kde by chtěl přesně hrát. V úvahu přichází Švýcarsko, Česko nebo KHL. Zámoří neplánuje. Podle vlastních slov 32letého centra ho musí nabídka chytit. Roli bude hrát i rodina.

S reprezentací neodcestujete do Francie na zápasy Euro Hockey Challenge. Je to záměr?

S trenéry jsme se domluvili, jestli by šlo, abych měl volno. Program je docela nahuštěný. Už v pondělí se připojím k týmu v Pardubicích, kde nás čeká Euro Hockey Tour.

Uvítal jste tedy, že nemusíte cestovat tam a zpět a mít pár dnů volno?

Jsem za to radši. Zapojil jsem se po delší pauze, tak se potřebuji dostat ještě do tempa.

Skončil jste ve Fribourgu. Už víte, kde budete hrát příští sezónu?

Nevím nic. Samozřejmě, že se něco řeší a probíhají jednání. V úvahu připadá Švýcarsko, Česko nebo KHL.

Máte nějaké konkrétní představy?

Nemám. Nabídka mě musí něčím chytit. Poté se rozhodnu. Třeba si napíšu možnosti na papír a uvidíme, co z toho vzejde. Člověk musí myslet i na rodinu. Mám malého syna. Uvidím, až si dám všechno do pořádku. Nijak nespěchám. Kdyby se mělo jednat o Rusko, tak to musí za to stát.

Jména klubu už alespoň víte?

Je těžký být konkrétní, protože jednání zatím nedošla tak daleko. Jsem s někým v kontaktu. Jsou to spíše ale zatím plány, jak by to mělo vypadat. Kdybych věděl, tak klidně nové angažmá prozradím, ale nevím nic. Rozhodně si nechci hrát na tajného. Zatím netuším ani, kde by bylo více procentní šance jít tam nebo jinam.

Pokud nepomyslíme na peníze, tak co bude pro vás klíčové?

Roli bude hrát i trenér. Spousta týmů nyní bude měnit kouče. Druhá věc, líbilo se mi ve Švýcarsku, taky Čechy přichází v úvahu. Roli bude hrát i poloha. Pokud se bude jednat o zahraničí tak i fakt, kde by mohl syn chodit do školky případně školy, protože ve Švýcarsku jsou jiná pravidla a nastupuje se do školy dříve.

Víte už, do kdy byste chtěl mít jasno?

Nemám žádný konečný termín. Záleží na klubech, jestli oni budou spěchat, protože hledají vhodné hráče. Hlavně tam jde případně o cizince, aby splnily kvótu. Takže uvidím.

S Fribourgem jste neatakoval ve Švýcarsku nejvyšší pozice. Máte v plánu jít nyní někam, kde budete hrát o ty nejlepší příčky?

Rozhodně. To je jeden z velkých bodů, který bych chtěl dodržet. Dnes je hokej vyrovnaný. Kdybychom měli ve Fribourgu zdravé hráče v play off, tak věřím, že bychom klidně mohli hrát finále. Osobně chci jít do klubu, kde budu cítit šanci, danou ligu vyhrát.

A současně být lídr týmu ...

Chtěl bych. Věk na to ještě mám a cítím se dobře. Chci vyhrát a týmu pomoci.

Myslíte, že by vám případně úspěšné mistrovství světa mohlo v tomhle směru pomoci?

Záleží, jestli budou všichni čekat do té doby. Ono to není lehký. Třeba ve švýcarsku, když klub čeká po MS na jednoho cizince, kterého může vzít, tak to není úplně jednoduchý.