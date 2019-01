Češi jdou na neoblíbeného soupeře. Ten ví, jak je rozložit

Klíčový duel celého šampionátu je tady. Čeští hokejisté do 20 let mají na mistrovství světa před sebou čtvrtfinále, ve kterém vyzvou Spojené státy americké, tedy soupeře, kterého zrovna dvakrát nechtěli potkat. Na zámořského soka totiž neumí.

Pokud by si mohli mladí čeští hokejisté někoho vybrat, tak USA rozhodně ne. Od posledního medailového úspěchu, kdy svěřenci Aloise Hadamczika přivezli bronz, dostávají od Američanů samé debakly, až na jednu výjimku před sedmi lety, kdy v bráně zachytal famózně Petr Mrázek a vychytal výhru 5:2.

Poslední výsledky budí spíš obavu. Češi pokaždé dostali minimálně pět branek. Jenom pro připomenutí - 3:9, 0:7, 1:5 a znovu 0:7. Děsivé výsledky z posledních čtyř vzájemných zápasů na mistrovství světa a nepříznivé vyhlídky jsou i pro nadcházející čtvrtfinálový duel. Zvlášť, když svěřenci Václava Varadi vstřelili v průměru jedeno gól v základní hrací době vyjma posledního duelu s Dánskem (4:0).

Americké klíče k vítězství

Američané jdou do zápasu s Českem sebevědomí a mají proč. Na turnaji disponují nejlepšími přesilovkami a to je pro svěřence Václava Varadi více než alarmující, protože jejich problémem číslo jedna na turnaji je vlastní nedisciplinovanost a až poté produktivita.

To nejsou jediné klady ve prospěch Spojených států. Analytik z Národní vysokoškolské atletické asociace Dave Starman sestavil tři věci, které by měly Američanům pomoci k postupu do semifinále. Prvním je ovládnutí středního pásma, což se jim například proti Finům v souboji o konečné druhé místo ve skupině podařilo.

Další z nich je frustrace soupeře, což se vzhledem k častému vylučování Američanům na český tým hodí. "Pokud chtějí Spojené státy uspět, musí soupeře dostat ze hry a nedovolit mu, aby si získal diváky na svou stranu," upozorňuje Starman a poukazuje na fakt, že se hraje v Kanadě, která určitě bude fandit mladíkům se lvem na hrudi.

Závěrečným faktorem, který by měl výt výhodou pro Američany je mentalita. "Cesta k úspěchu v NCAA vede přes eliminační souboje. Na lavičce Spojených států stojí realizační tým, který dobře ví, jak připravit tým pro tyto scénáře a hráči znají dohodu. Myslím, že USA mají obrovskou výhodu ohledně těchto zápasů - vítěz bere vše," podotýká Starman.

Jistota v bráně

Češi nemají, co ztratit. Jsou v situaci, kdy jim příliš nikdo nevěří, a to je přesně pozice, která jim vyhovuje. Myšlenky, že je Američané podcení zvlášť, když si přijeli pro zlato, nepřichází v úvahu. Hlavní síla Varaďových svěřenců není v útoku, jak se myslelo před turnajem, ale v bráně. Lukáš Dostál obdržel ve třech zápasech pouze tři góly. Jeho úspěšnost činí 96% a mezi brankáři je druhý. Lepší je pouze Rus Kočetkov.

Úspěch na MS je vždy položen výkonem brankáře, a pokud Dostál bude na šampionát pokračovat tak, jako doposud, tak by se český tým mohl odrazit k překvapivému výsledku. Poslední výhra nad Američany přišla právě díky skvělému představení gólmana Petra Mrázka před sedmi lety. Shodou okolností se tehdy hrálo také v Kanadě. Publikum ve Victorii bude určitě ze začátku fandit svěřencům, kteří by psychické podpory měli využít. Američané však proti nim chystají tajný trumf. Nevyloučili totiž, že nasadí Jacka Hughese, jedničku nadcházejícího draftu, který odehrál zatím jeden zápas kvůli nespecifikovanému zranění.