Češi? Na domácím mistrovství si neškrtnou, píší v zámoří

Nejen v českých luzích a hájích se velká pozornost upíná k hokejovému mistrovství světa juniorů 2020. Vrcholná akce se bude konat v Třinci a Ostravě, po dlouhé šňůře zámořských organizátorů se tak turnaj přesune do Evropy, konkrétně do České republiky. Tuzemští fanoušci by mohli skákat radostí, jenže výkony mladíků moc důvodů k úsměvům nepřináší. Podle zahraničních médií si mančaft v těžké skupině neškrtne, odborníci nevylučují ani sestup.

Pravdou je, že čeští hoši mají mimořádně těžkou skupinu- USA, Rusko, Kanada a Německo. Podle magazínu The Hockey News proti prvním třem jmenovaným mančaftům nemají šanci, naopak je čekají plné ruce práce s porážkou našich západních sousedů. "Češi budou v první řadě potřebovat porazit Němce, aby se zachránili. A to by se jim mělo povést. Domácí fanoušci však nebudou mít zrovna z čeho nadšení," všímá si zámořské médium.

A jaké důvody ke skepsi prestižní magazín uvádí?

Na minulém šampionátu patřili čeští mladíci k černým koňům turnaje, sami hokejisté měli medailové ambice. A nikoliv bezdůvodně, především do střeleckého tria Zadina - Kaut - Nečas se vkládaly velké naděje.

"Loni vypadali Češi jako adepti na nejvyšší příčky, ale nenašli potřebnou pohodu, když se střelecky trápila první formace," poukázal magazín na fakt, že čeští mladíci nedokázali s kvalitními týmy držet krok. Připomíná fakt, že v souboji se zámořskými týmy vstřelili svěřenci kouče Varadi navzdory očekávání pouze dvě branky, inkasovali přitom osmkrát. A po čtvrtfinálové prohře s USA balili kufry.

"Tihle hráči, kteří tvořili dream team na Hlinkově memoriálu 2016, už na domácím mistrovství nebudou a současná generace českých hokejistů do dvaceti let za nimi o hodně zaostává," nenechá na výběru zahraniční tisk nit suchou.

Kde by mohla být síla českého výběru?

Pekař, Teplý a Hugo Haš si svými kvalitními výkony hlasitě říkají o budoucnost v NHL, v brance se mohou spolehnout na Dostála. The Hockey News si všímá i Dvořáka, který se blýskl na turnaji čtyř národů v Rusku, nebo sedmnáctiletého útočníka Jana Myšáka. "Velký talent s ambicí na vrchol draftu, dobrých výkonech na Hlinka-Gretzky Cupu se vyplatí ho sledovat," ocenil mladíka magazín.7

Jistota v brance a několik vyčnívajících hokejistů je však podle názorů ze zámoří zoufale málo. Nejen na postup ze skupiny, možná to nebude stačit ani na udržení.