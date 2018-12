Češi nestačili ani na Švédy a končí poslední

Čeští hokejisté na turnaji Channel One Cup nenapravili sobotní debakl s Rusy (2:7) a v Moskvě podlehli Švédsku 2:3. Druhý podnik série Euro Hockey Tour v sezoně tak zakončí na posledním místě, čtvrtá příčka jim patřila i na listopadové Karjale.

Svěřenci kouče Miloše Říhy staršího měli přitom zápas výborně rozehraný. Díky gólu útočníka Tomáše Zohorny vyhráli první třetinu, ve druhé se první trefou v reprezentaci zaskvěl Patrik Zdráhal a zvýšil na 2:0.

Jenže poté skončila neprůstřelnost gólmana Patrika Bartošáka, jehož během necelých pěti minut dvakrát překonal Emil Larsson. O vítězi pak rozhodl v 57. minutě Michael Lindqvist. Stejným výsledkem porazili Seveřané český tým také v Praze na úvod turnaje Karjala.

První třetina byla oboustranně opatrná. Říhův výběr bez větších problémů přečkal oslabení po Musilově faulu. V deváté minutě ale Krejčík zavařil svému týmu, když od zadního hrazení rozehrál do brankoviště. Bartošák, jenž dostal příležitost poprvé na turnaji, odrazil puk před sebe, Bromé nekompromisně pálil, jenže český brankář skvěle zakročil.

Vzápětí se na druhé straně protlačil do zakončení Beránek a dostal puk do branky, jenže se tak stalo poté, co následkem Holmova faulu najel do Larse Johanssona, a sudí gól neuznali. Tomáš Zohorna pak skvělým obranným zákrokem sebral obrovskou možnost Davidssonovi. Právě Tomáše Zohornu pak Hanzl našel rozjetého a Lars Johansson pustil střelu po ledě za svá záda.

Na začátku druhého dějství potřeboval český tým nejprve ubránit 41 vteřin z Kubalíkova trestu, což se mu bez potíží podařilo. A byl to právě český kanonýr, kdo se postaral o další vzruch, když posunul kotouč na rozjetého Lence, jenž uháněl sám na Larse Johanssona. Při zakončení mířil na vyrážečku, švédský gólman ale skvěle zasáhl.

Češi se následně ubránili v dalším oslabení a přečkali bez úhony i Bartošákovo zaváhání za brankou. V 29. minutě navíc Beránek z otočky našel Zdráhala a ten si mohl vychutnat radost z první vstřelené branky v národním týmu.

Dvoubrankové vedení ale trvalo pouze 73 sekund. Pettersson trefil první ranou z mezikruží Bartošáka, druhou namířil do tyčky a teprve pak se v houšti hokejek za Bartošákovými zády prosadil bekhendem Larsson, který byl u puku dříve než Kindl.

Na začátku 35. minuty pak navíc Němec nešťastně přibrzdil Petterssonovu nahrávku napříč útočným pásmem, Larsson nezaváhal a pokořil Bartošáka podruhé. Prakticky ihned po buly mohl vrátit Čechům vedení díky parádnímu slalomu Tomášek, jenže ztroskotal na Larsi Johanssonovi. A vniveč přišla i česká početní výhoda.

Brzy po startu třetí části si Češi vynutili další přesilovku, v níž se prodral do zakončení Sekáč, oba jeho pokusy ale vykryl švédský brankář. Říhovi svěřenci byli i poté výrazně aktivnější než soupeř, jenže naráželi na Larse Johanssona. V dobrých pozicích neuspěli Kubalík ani Tomáš Zohorna.

A přišel trest. Švédové vypálili za třetí třetinu jen šest ran mezi tyče, ale čeští zadáci nechali na konci 57. minuty dorážet Lindqvista, jenž dokonal obrat. Závěrečná power play českého výběru už další zvrat nepřinesla.