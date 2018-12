Češi padli s Rusy. Zápas jim prohrály vlastní přesilovky

Čeští hokejisté ruského obra neskolili. Mladíci do 20 let prohráli ve druhém vystoupení na mistrovství světa 1:2. Sborná dvakrát udeřila při přesilovce soupeře a to jí stačilo k vítězství. O jediný český zásah se postaral v početní výhodě Jáchym Kondelík.

Češi sehráli s Rusy vyrovnanou partii, ale na výhru nedosáhli. Skvělý výkon v brance předvedl opět Lukáš Dostál, který držel české naděje. Svěřencům Václava Varadi, ale tentokrát nevyšli přesilové hry. Při vlastní výhodách dvakrát inkasovali a ruský náskok poté již nedokázali zlikvidovat.

Českému týmu nepomohla k bodovému zisku ani nově vytvořená "superformace", kdy se v jednom útoku sešli Kaut, Nečas a Zadina. I přes veškerou snahu o překvapivé střely z úhlu se ani jeden neprosadil. Kočetkov v ruské brance se nachytat nenechal.

Češi prohráli s Rusy 1:2 a nevyzráli na ně ani potřetí v sezoně. Z porážky se budou muset ale hodně rychle otřepat, protože hned v neděli ráno je čeká další těžký zápas s domácím favoritem turnaje, Kanadou.