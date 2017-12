Češi proti Rusům překvapili, na Švédy jdou opět v roli outsiderů

Hned v úvodním utkání zaskočili čeští mladíci favorita. Druhý zápas by měl být ještě o něco těžší. Přesto svěřenci Filipa Pešána věří, že mohou porazit kohokoli. Do duelu se Švédskem chystá kouč národního mužstva změny, které neprozradí. Podívá se do branky talentovaný Škarek, nebo se tým spolehne na jistého Kořenáře?

Před vstupem do mistrovství světa se toho v českých médií o národním týmu napsalo víc než dost. Mužstvo postavené kolem dvou borců se zkušenostmi z NHL Filipa Chytila a Martina Nečase by mělo mít především útočnou sílu. Slabinou by podle předturnajových předpokladů měla být obrana a postava brankáře.

V úvodním zápase proti ruským mladíkům Češi potvrdili sílu v útoku a zároveň vyvrátili negativní prognózy o hře v obranném pásmu. Ruský tým, jeden z kandidátů na medailové umístění na celém turnaji dokázal kvůli drobným chybám bleskově odpovědět na české trefy. Ani jeden gól nešel na vrub Josefa Kořenáře, původně plánované dvojky českého týmu.

"Za výhru jsme strašně moc rádi. Moc jsme ji potřebovali, protože teď se budeme cítit mnohem lépe a nebude na nás takový tlak," řekl útočník Daniel Kurovský. "Proti Rusku jsme skvěle bránili a hráli jsme týmově. Musíme se na to zaměřit a pokračovat v tom dál," uvedl forvard Ostap Safin.

Od té doby až do samotného závěru utkání už pálili pouze čeští hráči. A důležité je, že se gólově chytili plánované útočné opory Filip Chytil, Martin Nečas a Filip Zadina. Ve čtvrtečním utkání čeká mladé naděje opět role outsiderů. Naplnit ji budou chtít švédští reprezentanti, kteří ve svém prvním zápase rozstříleli Bělorusko 6:1.

Silné Švédsko

Oba týmy se v podobném složení napříč ročníky několikrát potkaly. Většinou uspěli Švédové, což připomíná i trenér Filip Pešán. "Se Švédskem jsme odehráli několik zápasů, většinou jsme prohráli o gól nebo až v prodloužení. I když se náš i jeho tým od té doby trochu změnil, hrajeme podobným systémem. Bude hodně záležet na trpělivosti," řekl Pešán.

Švédský tým působí papírově i na hřišti kompaktně a rozhodně má svojí sílu. V severské dvacítce vyčnívají hlavně dvě jména - Rasmus Dahlin a Alexander Nylander. Dahlin v sedmnácti letech působí nadmíru vyspěle v obraně Frölundy. Hovoří se o něm jako o budoucí jedničce draftu slavné NHL. Mnozí jej považují za budoucího Nicklase Lidströma, jednoho z nejúspěšnějších obránců švédské historie. Tak jako hrdina Detroitu se dokonale pohybuje po kluzišti, zdobí jej tvrdá střela i schopnost v případě nutnosti rozdat tvrdé hity.

Kdo do branky?

Pokračovatel slavného rodu Alexander Nylander je již na svém třetím mistrovství světa dvacetiletých, kam ho v letošním roce uvolnili zástupci Buffala, na jehož farmě v Rochesteru působí. V dresu Sabers si syn Michaela Nylandera a bratr úspěšného Williama Nylandera z Toronta připsal v loňské sezoně čtyři zápasy.

Právě tito dva hráči by měli českou obranu zaměstnávat ze všech nejvíce. Kdo bude čelit šikovným rukam Nylandera a střelám Dahlina v brance národního mužstva, se ještě neví. Jasno už má pravděpodobně trenér Pešán, který ale své plány nehodlá prozradit: "Drobné změny v sestavě uděláme, ale zatím si je nechám pro sebe."

Na úvod šampionátu se do klece postavil Josef Kořenář a svým výkonem doslova nadchl. Jenže v závěsu čeká kmenový gólman Jihlavy, který už si zahrál i za pražskou Spartu, Jakub Škarek. Ať už naskočí do české branky kdokoliv, lehké to mít nebude. Výhra by českému týmu dala velkou šanci vyhnout se v další fázi turnaje zámořským hokejovým gigantům.