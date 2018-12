Češi se Švýcary platili za fauly, Rusy mohou překvapit

Hned v úvodním utkání si čeští hokejisté do 20 let museli poradit nečekanými potížemi. Vlastní nedisciplinovanost je připravila o vítězství v základní hrací době a byli hodně rádi alespoň za výhru 2:1 v prodloužení. Druhý zápas bude ještě těžší. Přesto svěřenci Václava Varadi mohou porazit kohokoli. Kouč má před zápasem s Rusy příjemné starosti, koho postaví do brány. Podívá se do ní Patera, nebo vsadí na výborně rozchytaného Dostála?

Už před začátkem šampionátu se hodně mluvilo o tom, že má český tým výborný útok, pravděpodobně jeden z nejsilnějších za poslední roky. Tým kapitána Martina Nečase s dalšími lídry Martinem Kautem a Filipem Zadinou ukázal proti Švýcarům útočnou sílu, zvláště při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Horší už je to s obranou, která se ukázala stejně jako loni spíše slabinou reprezentace do 20 let.

Úvodní zápas tohle vše zatím potvrdil. V útoku paráda, ale v defenzivě se ukázaly problémy. Švýcaři byli po celý zápas ve hře díky početnému vyloučení na straně českého týmu. Ve druhé třetině hráli dokonce celkem dvanáct minut v početní převaze a to je nádherný luxus, také z toho vytěžili jedinou trefu v zápase.

Koho do branky?

Mohl přidat klidně víc, v české brance se ale výborně zaskvěl Lukáš Dostál. Gólman, který působí v prvoligové Třebíči, zneškodnil dvacet střel Švýcarů a utkání skončil s 95,2% úspěšností zákroků. Koho však nasadit teď, když české mladíky čeká těžký dvojboj Rusko a Kanada?

Dá se očekávat, že do každého zápasu zasáhne jiný muž pod maskou. Zámořský celek na rozdíl od toho evropského patří každoročně mezi největší aspiranty na titul. Body s ním by tedy byly veliké překvapení. Více nadějí na úspěch mají čeští mladíci proti mladé sborné.

Na ni se chtěli výborně naladit a začít turnaj vítězně. To se povedlo, i když dalo to penzum práce proti Švýcarům. Přesto dva body Češi berou. "Výhra je pro nás velice důležitá," uvědomoval si hrdina Kaut, který se postaral o oba góly národního týmu.

Recept existuje

Jak moc ale budou cenné, se může ukázat hned po víkendu. Ztráta se Švýcarskem bude zapomenuta, když Češi oberou o body Rusy nebo Kanadu. Nadcházející soupeř svěřenců Václava Varadi vkročil do turnaje úspěšně, když porazil outsidera z Dánska 4:0. Sborná bude chtít vrátit českému týmu porážku z loňského roku, kdy prohrála nečekaně 4:5.

Právě loňská výhra může být úspěšným receptem pro české mladíky i letos. "Proti Rusku jsme skvěle bránili a hráli jsme týmově. Musíme se na to zaměřit a pokračovat v tom dál," uvedl tehdy Ostap Safin. A z toho by si Češi měli vzít příklad, vyvarovat se zbytečných vyloučení a zlepšit koncovku.

Oba týmy se do loňského MS utkaly dvakrát. V obou případech se radovali Rusové a klíčové v těchto duelech byly přesilovky. V tom prvním srpnovém dvě využili a díky tomu vyhráli 3:1. V listopadové přestřelce byli také úspěšnější hráči sborné. Českým hokejistům nepomohlo ani potrestání čtyř faulů soupeře a padli 5:6.