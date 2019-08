Česká hokejová hvězda slaví jubileum. Voráčkovi je třicet let

Hokejista Jakub Voráček, účastník šesti světových šampionátů, držitel zlaté medaile z MS 2010 v Německu a bronzu z MS 2011 na Slovensku se narodil 15. srpna 1989. Urostlý útočník, který je odchovancem kladenského hokeje, působí v NHL, kde dlouhodobě obléká dres týmu Philadelphia Flyers.

Voráček odešel do zámoří již v roce 2006, po jediném startu v extralize. Dvě sezony působil v juniorské lize, v roce 2007 ho jako sedmého v pořadí draftoval Columbus a v NHL poprvé nastoupil o rok později v říjnu a hned vstřelil gól. V létě 2011 byl vyměněn do Philadelphie, v roce 2015 prodloužil s Flyers smlouvu na dalších osm let, za které získá celkem 66 milionů dolarů.

V sezoně 2014/15 se Voráček dlouho držel v čele kanadského bodování NHL, nakonec byl s 81 body pátý a v lednu 2015 při Utkání hvězd NHL vyrovnal šesti body za tři branky a tři asistence rekord Maria Lemieuxe. V NHL dosud v 846 utkáních nasbíral 639 bodů za 195 gólů a 444 asistencí, v play off má z 34 zápasů 19 bodů (5+14).

V seniorské reprezentaci debutoval v dubnu 2010 na Švédských hrách. Na třech MS byl kapitánem týmu, na letošním šampionátu na Slovensku byl s 16 body nejproduktivnějším hráčem českého týmu. V reprezentaci dosud odehrál 83 zápasů v nichž vstřelil 16 branek. V roce 2015 se stal vítězem ankety Zlatá hokejka o nejlepšího hokejistu sezony.

Letos mu jeho přítelkyně Markéta porodila během světového šapionátu syna Matěje, z předchozího vztahu má syna Jakuba. Jeho nadace podporuje výzkum a vznik registru pacientů s roztroušenou sklerózou.