Česká osmnáctka zahájila MS prohrou se Slováky.

Původní zpráva Čeští hokejisté do 18 let mají za sebou poslední test před startem šampionátu. Generálka před mistrovstvím světa v Rusku se jim ale vůbec nepodařila. Mladíci... více

Aktualizováno 20.04. 18:01Čeští hokejisté do 18 let podlehli ve čtvrtfinále mistrovství světa Finsku 5:6 v prodloužení. S obhájci zlata prohrávali svěřenci kouče Václava Varadi v úvodu... více

Aktualizováno 20.04. 20:50Čeští hokejoví reprezentanti do 18 let poprvé v historii sestoupili z elitní skupiny mistrovství světa do divize I. Rozhodla o tom jejich páteční porážka 3:6 s... více