Češky berou "bramboru". Titul obhájily florbalistky Švédska

České florbalistky prohrály v duelu o třetí místo na mistrovství světa v Neuchatelu s Finskem 4:5 v prodloužení a na druhou medaili po bronzu ze St. Gallenu z roku 2011 nedosáhly. V čase 62:13 rozhodla druhým gólem v utkání Veera Kauppiová.

"Viděla jsem, jak střílí, pak se mi tam někdo pohnul, neviděla jsem celou dráhu letu. Jen kousek, pak až v bráně. Možná mi to trošku škrtlo o rameno. Ale nesplnily jsme, co jsem si řekly, aby tahle hráčka nemohla vystřelit. O to to mrzí víc, že jsme si zase nepohlídaly, co jsme měly," řekla brankářka Jana Christianová.

Finky, které vyhrály i jedenáctý vzájemný zápas na světových šampionátech, získaly cenný kov i na dvanáctém MS: k dvěma zlatům a sedmi stříbrům přidaly třetí bronz. Na předešlých čtyřech šampionátech skončily druhé.

K jubilejnímu stému zápasu v reprezentaci nastoupila útočnice Adéla Bočanová. Na tuto hranici dosáhla jako šestá česká hráčka po Denise Billé (121 zápasů), Haně Koníčkové (118), Tereze Urbánkové (116), Elišce Krupnové (106) a Christianové (102).

Oba týmy po semifinálovém zklamání začaly opatrně. Finky v sobotu podlehly Švédsku 4:5 a Češky domácímu Švýcarsku 6:7 v prodloužení, přestože už vedly 6:1.

"Naštvání, smutek, to vše tam je. Hrozně moc pocitů. Teď je těžké to vidět pozitivně. Po takových dvou výkonech a výsledcích to bolí ještě víc," popsala kapitánka Krupnová.

Největší šanci Rhynerova výběru měla Kapcová, ale Siltanenová zasáhla. Finky se ujaly vedení 66 sekund před koncem úvodní třetiny při vyloučení Šupákové. Veera Kauppiová, která pro nemoc vynechala čtvrtfinále i semifinále, našla sestru Oonu a ta se trefila přesně.

Rhynerův tým se dočkal vyrovnání ve 23. minutě rovněž v početní výhodě: při trestu Leinové překonala Siltanenovou skákavou střelou přes clonu k levé tyči Krupnová. Přesně za minutu schovala svůj pokus za bránící Karjalainenovou Ratajová a Češky vedly.

Problémy české obraně dělala především uzdravená Veera Kauppiová, finské možnosti však likvidovala Christianová. Ve 34. minutě kapitulovala opět Siltanenová. Martináková se šikovně uvolnila od mantinelu a trefila se přes stínící Kapcovou.

Seveřanky ale na začátku závěrečné části rychle vyrovnaly díky sestrám Kauppiovým. Ve 42. minutě získala balónek Oona, zamířila do pravého horního rohu a jako nejlepší střelkyně turnaje si připsala v šestém utkání už 15. branku. Za 45 sekund si počkala na ideální chvíli k zakončení Veera a bylo vyrovnáno.

V 53. minutě se uvolnila šestnáctiletá Hämäläinenová a otočila stav. Češky mohly vyrovnat při šanci Martinákové i po bekhendovém pokusu Urbánkové, povedlo se jim to nakonec v čase 59:21 při power play díky střele Beránkové.

V nastavení ale rozhodla opora švédského IKSU Veera Kauppiová. "Víme, co je to za hráčku, a stejně nám dá dva góly. My si říkaly, že nesmí vystřelit a mít hokejku proti její, jenže je fakt dobrá," prohlásila Krupnová.

"Víme, že Veera Kauppiová je skvělá hráčka, co se týče zakončení. Tam to bylo jen o tom si ji pohlídat, před bránou ale bylo skvělé clonění, takže Jana (brankářka Christianová) neměla šanci," doplnila se slzami obránkyně Nela Jiráková.

Švédky porazily Švýcarsko a posedmé v řadě vyhrály florbalové MS

Švédské florbalistky vyhrály posedmé za sebou a celkově podeváté v historii mistrovství světa. Ve finále v Neuchatelu zdolaly domácí Švýcarsko 3:2 v prodloužení. Domácí výběr si vynutil nastavení díky brance Corin Rüttimannové v čase 59:52, ale po 61 sekundách prodloužení rozhodla Johanna Hultgrenová. Švédky na pátém světovém šampionátu za sebou neprohrály ani v jednom utkání a jejích vítězná série se natáhla už na 38 zápasů.

Švýcarky, které se dostaly do finále poprvé od roku 2009, navázaly v úvodu na své galapředstavení z konce sobotního semifinále proti české reprezentaci. V něm otočily stav 1:6 a vyhrály 7:6 po prodloužení. Po 72 sekundách hry zakončila rychlou kombinaci do odkryté branky Scheideggerová.

Stav otočila góly ve 13. a 23. minutě Gustafssonová. Před polovinou zápasu pomohla Heiniové při šanci Joelssonové tyč a stihla balónek zachytit před brankovou čarou, což si sudí ověřili u videa.

Švýcarky se dočkaly vyrovnání při power play díky trefě Rüttimannové, která si připsala 48. gól v 36. utkání na mistrovství světa a v čele historického pořadí unikla Dánce Cecilii Di Nardové.

V nastavení ale po přihrávce kapitánky Anny Wijkové rozhodla Hultgrenová. Osmadvacetiletá Wijková, která už s předstihem oznámila konec kariéry po této sezoně, se rozloučila šestou zlatou medailí. Tolik jich má spolu s ní jen Isabell Krantzová.

Wijková navíc ovládla s 24 body ze šesti zápasů produktivitu turnaje. S 20 asistencemi vytvořila nový rekord na jednom šampionátu. Rekordmankou je i s 88 body za 23 branek a 65 asistencí z 36 duelů.