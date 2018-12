Chyběla koncovka, lituje premiérový střelec Zdráhal

Hokejový útočník Patrik Zdráhal svou premiérovou brankou v české reprezentaci zvýšil ve 29. minutě závěrečného utkání na Channel One Cupu proti Švédsku na 2:0, ale z výhry se radovat nemohl. Seveřané otočili na 3:2 a tým kouče Miloše Říhy staršího obsadil na druhém dílu Euro Hockey Tour stejně jako v listopadu na turnaji Karjala poslední místo.

"Je super trefit se na takové úrovni. Byl to první gól, takže jsem za to moc rád. Snad někdy přibudou další," řekl novinářům Zdráhal. Třiadvacetiletý útočník Vítkovic, který na minulém turnaji debutoval, se trefil ve svém pátém reprezentačním utkání.

Zdráhala uvolnil ideálně Ondřej Beránek, jenž si odbyl premiéru na tomto turnaji a ve svém třetím utkání poprvé bodoval. Stejně jako Zdráhal. "Bery to tam super hodil. Nevím, jestli mě viděl. Krásně mi to dal a já jsem to měl jednodušší. Gólman se přesouval a nějak to tam propadlo. Jsem za to rád," uvedl Zdráhal.

Litoval ale, že nevyšel pokus o reparát po sobotní prohře s Ruskem 2:7. "Po našem druhém gólu jsme trochu přestali hrát a Švédové se dostali do hry. Chyběl nám další gól, protože šance tam byly. Ve hře pět na pět jsme byli aktivnější a lepší, ale Švédům tam ve druhé třetině spadly dva góly a pak zápas otočili," prohlásil Zdráhal.

Podle něj mohli Češi na turnaji získat víc než na dva body za úvodní výhru v Tampere nad Finskem 4:3 po samostatných nájezdech. "Chyběla asi jen koncovka, protože šancí jsme měli dost. Tlak byl velký, ale gólman je podržel. Škoda. Dáváme málo gólů, do brány se musíme víc tlačit, a hlavně zvýšit důraz," doplnil Zdráhal.

S vlastním představením na turnaji byl vcelku spokojený. "Jsem rád za každou šanci tady. Jsem rád, že jsem se aspoň trefil, když už jsme prohráli. To mě mrzí. Jako tým jsme ale předvedli dobré výkony," podotkl vítkovický odchovanec.

Pochvaloval si pomoc zkušených spoluhráčů. "Starší hráči nám stále něco říkají o přestávkách. Pomáhají nám. Jsou tady zkušení borci, kteří jsou v pohodě. Je tady super parta a my mladí to máme jednodušší," řekl Zdráhal.

V týmu měl dva spoluhráče z Vítkovic - brankáře Patrika Bartošáka a útočníka Ondřeje Romana. "Samozřejmě se známe víc, takže se bavíme. Je super, že jsme se tady dostali tři z klubu, což je pro Vítkovice celkem úspěch. Kéž by se nám to ještě někdy podařilo," dodal Zdráhal.