Čisté konto Willa nezajímá. Prožívám skvělé období, těší brankáře

Radost z úspěšné premiéry v české hokejové reprezentaci si užíval brankář Roman Will, který na Švédských hrách ve Stockholmu pomohl 17 úspěšnými zákroky k vítězství nad Finskem 3:1. Šestadvacetiletou oporu Liberec nijak nemrzelo, že přesně 12 minut před koncem za stavu 3:0 přišel po gólu Villeho Pokky při finské přesilovce o čisté konto.

"Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Kluci přede mnou odvedli výbornou práci. Makali, dřeli, blokovali střely. Hráli opravdu zodpovědně. Musím říct, že mi to usnadnili, jak nejlíp mohli," líčil Will.

Nezabýval se tím, že neměl daleko k čistému kontu. "To je mi úplně jedno. Nesmírně si vážím, že jsme vyhráli. To je jediné, co mě zajímá. Opravdu si toho vážím. Výhra za tři body, to je nejvíc. Jsem rád, že jsme to zvládli," pochvaloval si Will. Na debut prý nikdy nezapomene. "Premiéra je jenom jedna. A jsem opravdu hodně šťastný."

Nervózní prý nebyl. "Snažil jsem se to brát jako každý jiný zápas. Kluci mi hrozně pomohli. Hráli přede mnou výborně. S každým zákrokem jsem z toho měl lepší pocit," doplnil Will, který má na kontě i jeden start v NHL. Za Colorado nastoupil v lednu 2016 ve třetí třetině utkání na ledě San Jose.

"Jsem starší, spousta věcí se u mě v životě změnila. Uvědomil jsem si různé věci. V NHL jsem byl trošku nervóznější, ale to bylo tím, že jsem byl mladší. Teď jsem starší, je to jiné, nedá se to vůbec srovnat. Jsem v jiné situaci," uvedl Will. "V Americe jsem naskočil v průběhu zápasu. Ale brankář musí být připravený na každý zápas, jako když chytá. Takže to zas taková změna nebyla."

Rozhodně na sebe nechtěl vytvářet tlak, že se musí po čekání na šanci v národním týmu ukázat. "Takhle jsem se to vůbec nesnažil brát. Mám okolo sebe spoustu dobrých lidí, kteří mi říkali, abych právě tohle nedělal," uvedl plzeňský odchovanec.

"Jsem tady od toho, abych pomohl klukům vyhrát. Abych chytal, jak nejlíp dovedu. To je to jediné, co se po mně žádá. Abych týmu dal šanci vyhrát. Nechtěl jsem být přemotivovaný, chtěl jsem být klidný. Aby i kluci ze mě viděli, že jsem klidný, že nejsem rozklepaný. Snažil jsem se hrát svůj hokej," připojil.

I po narození dcery Laury v září loňského roku získal zase nový pohled na svět. "Mám rodinu a malou holčičku. Hokej je pořád jedna z nejdůležitějších věcí, ale stárneme a člověk si to časem uvědomuje, že možná občas si dělá hlavu z věcí, které nemají cenu. I já jsem v tomhle vyzrál. Mám kolem sebe super lidi. Super rodinu, super trenéry v Liberci. Kamarády. Ten život je prostě dobrý," pochvaloval si.

Byl rád, že si přenesl pohodu z Liberce. "Je důležité mít za sebou dobrou šňůru. Ale je to i o tom, že člověk se snaží každý zápas chytat nejlíp, jak to jde. I když někdy to vyjde, někdy ne. Jsem rád, že mi zápasy vycházely a byl jsem v dobrém rozpoložení."

Prožívá nejlepší období kariéry. "Nejšťastnější období bylo, když se mi narodila Laurinka. Ale pokud jde o hokejovou kariéru, tak asi jo. Co může být pro hokejistu víc, než hrát za národní tým a vyhrát zápas?" uvedl Will.

I díky němu český tým odolal i při vyloučení Jana Kováře na pět minut a do konce utkání, v kterém se bránil od 52. minuty, a náskok 3:1 udržel. "To jsou nepříjemné situace. Ale zvládli jsme to výborně, bojovali jsme. Hráli jsme jako jeden tým. Je jedno, jestli je to třeba o gól nebo o tři. Tam se může stát cokoliv. Kluci hráli výborně," pochválil opět spoluhráče.