Díky Naganu začal s hokejem. Bude Francouz českou jedničkou?

Úspěch českých hokejistů na olympijských hrách v Naganu 1998 rozhodl o tom, že se Pavel Francouz stal brankářem, teď má šanci se na olympiádě sám představit. Sedmadvacetiletý gólman Čeljabinsku patří do trojice, na kterou se trenér Josef Jandač rozhodl vsadit. A právě Francouz, nebo Dominik Furch půjdou do blížícího se turnaje jako jednička národního týmu.

"Díky olympiádě v Naganu jsem v podstatě začal hrát hokej. Zjistil jsem, že je nějaký Dominik Hašek a že je to úžasný sport. A doma jsem řekl, že bych chtěl dělat hokej," uvedl Francouz, který již tehdy snil o tom, že se jednou na olympiádu sám podívá.

I další turnaje pod pěti kruhy jako fanoušek bedlivě sledoval, před čtyřmi lety v Soči již mohl teoreticky startovat. Už byl jedničkou Litvínova, měl za sebou start na mistrovství světa, ale kouč Alois Hadamczik se rozhodl vsadit na jinou trojici. I proto, že mohl vybírat i z hráčů působících v NHL, což letos Jandač nemůže.

"Tehdy mě ale nenapadlo, že za čtyři roky budu chytat na olympiádě taky. Jsem šťastný a vážím si toho," řekl Francouz, který na turnaj v Pchjongčchangu již delší dobu myslí. "Člověk už to v hlavě samozřejmě má. Těším se a představuji si jen to nejlepší. Považuji se za pozitivního člověka a představuji si, že to dobře dopadne," řekl rodák z Plzně.

Nejde o jednotlivce, jde o tým

Zda bude jedničkou on, nebo Furch, neřeší. "Spíše přemýšlím nad týmovým úspěchem. Samozřejmě, že bych byl rád, kdybych chytal, ale kdyby se něco povedlo a byl jsem na střídačce, tak bych byl stejně šťastný," podotkl Francouz, který se svým brankářským kolegou výborně vychází.

V reprezentačních výběrech se potkávání již od 16 let. "To je obrovská výhoda. V národním týmu by to ale takhle mělo být. Ego musí jít stranou a všichni musíme táhnout za jeden provaz, jít za stejným cílem. S Dominem se známe dlouho a myslím si, že je to pro nás velké plus. Dokážeme se podpořit a víme, co od sebe čekat," uvedl Francouz, který bude při turnaji s Furchem tradičně bydlet na jednom pokoji.

Francouz odjede do Pchjongčchangu jako brankář s nejlepším procentuální úspěšností v KHL. A v daleko lepší pohodě než na začátku sezony, kdy v Traktoru příliš nechytal. Více šancí tehdy dostával Vasilij Děmčenko. "Úplně se to otočilo. Bylo nastavené pravidlo, že se budeme střídat po prohraném zápase a já měl štěstí, že se nám podařilo udělat nějaké vítězné šňůry. Teď ke konci jsem chytal skoro jen já," pochvaloval si Francouz, který má s Čeljabinskem již jistý postup do play off.