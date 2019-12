Do Ruska se zkušeným kádrem. V Říhově nominaci je jeden novic

Útočník Jakub Flek z Karlových Varů je jediným nováčkem v nominaci českých hokejistů na Channel One Cup v Plzni a Moskvě. Polovina hráčů z osmadvacetičlenné nominace se podílela na triumfu na listopadovém turnaji Karjala v Leksandu a Helsinkách. Mezi dalšími nechybí suverénně nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec extraligy Milan Gulaš z Plzně, který reprezentoval naposledy na letošním mistrovství světa v Bratislavě.

Poprvé od loňského dubna se v národním týmu objeví obránce Ondřej Vitásek z Chabarovsku a útočník Michal Birner z Liberce. Tomáš Hyka z Čeljabinsku byl na loňském mistrovství světa v Dánsku. Ti ještě pod koučem Milošem Říhou nehráli. Vrací se také další útočník Jiří Sekáč z CSKA Moskva, jenž byl v závěrečné přípravě na letošní MS, kde ale nakonec z rodinných důvodů chyběl.

Na minulém turnaji byli brankáři Marek Langhamer, Roman Will, obránci Jakub Jeřábek, Jakub Krejčík, Michal Moravčík, Filip Pyrochta, Andrej Šustr a útočníci Tomáš Filippi, Dmitrij Jaškin, Andrej Nestrašil, Lukáš Sedlák i bratské trio Hynek, Radim a Tomáš Zohornové.

"Měli jsme připravených osm pětek a vybrali jsme z toho tuto sestavu. S Milanem Gulašem je dohoda, že sehraje jen zápas v Plzni a celého turnaje se zúčastní až (v únoru) ve Švédsku," řekl na tiskové konferenci v Praze trenér Říha. "Někteří hráči se připojí až ve středu, protože mají klubové povinnosti v KHL. Michal Řepík, Roman Červenka nebo Michal Bulíř mají zdravotní potíže. Jinak ale chtějí všichni hráči reprezentovat, což je pozitivní," uvedl kouč.

Spolu s Langhamerem a Willem je v týmu i Šimon Hrubec z Kunlunu, který se představil stejně jako Gulaš naposledy na šampionátu v Bratislavě. Z týmu, který skončil na MS čtvrtý, jsou nyní v kádru také Moravčík, Jaškin a Hynek a Tomáš Zohornové.

Už při nominaci na minulý turnaj bylo jasné, že chybět bude útočník Jan Kovář z Zugu, který očekává přírůstek do rodiny. Ve výběru je nyní 12 zástupců KHL, jedenáct z domácí extraligy, tři ze Švédska a dva z Finska.

Po vzájemné domluvě oželel Říha hráče Třince a Hradce Králové. I s ohledem na program klubu, protože Třinec čeká Spengler Cup a Hradec Králové je posledním českým zástupcem v Lize mistrů. "Domluvili jsme se tak, i když jsme původně dva hráče z Třince chtěli. Do Hradce přišel nový trenér, i jim dáme trochu času, aby se srovnali a byli kompletní. Zámorského s Pavlíkem jsme si navíc minule vyzkoušeli," připomněl Říha.

O kapitánovi zatím nemá jasno. "Bude to zajímavé, ale myslím, že to necháme na těch starších hráčích, co mají v národním mužstvu nejvíce zkušeností. Je třeba ale z takového hráče cítit, že v kabině vystoupí a bude působit jako třeba Honza Kovář s tím obrovským klidem i sebedůvěrou. Zatím to ale není dané, teprve se rozhodneme," vysvětlil Říha.

Český tým se sejde příští týden v pondělí v Plzni, kde ve čtvrtek vstoupí do druhého dílu série Euro Hockey Tour zápasem proti Finsku. Po přesunu do Moskvy bude hrát v sobotu proti domácímu Rusku a v neděli proti Švédsku.

"Chceme navázat na minulý turnaj i proto, že hrajeme první zápas doma, a hrát stejný hokej. Budeme se posouvat v přípravě dál směrem k vrcholu sezony," připomněl Říha květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.