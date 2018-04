Dobrá byla jen první třetina, stěžuje si po výhře Jandač

Pouze s hrou v první třetině byl plně spokojen kouč českých hokejistů Josef Jandač, jehož svěřenci porazili v Příbrami v utkání Euro Hockey Challenge Švýcarsko 5:2. Poté přišlo z jeho pohledu určité uspokojení s jednoznačným vývojem i obrazem hry, kvůli němuž se soupeř dostal do zápasu.

"První třetina byla dobrá, potom už to bylo horší. Začali jsme tam trošku kupit chyby. Myslím, že po první třetině přišlo malinko takové to české uspokojení a potom soupeř pochopitelně vysunul forčekink a my jsme začali dělat chyby pod jejich napadáním. Dávali jsme jim laciné puky a jen díky jejich nešikovnému řešení nedošlo na větší drama. Zkušenější soupeř by nás tady asi více trestal," připustil Jandač v rozhovoru s novináři.

V týmu má hodně mladých hráčů, kteří předvedli velkou chuť, ale také řadu chyb. "Je to taková ta hra s hlavou a psychikou. My první třetinu dobře nastoupíme, máme tam dobré momenty, ale 2:0 na to, co jsme v první třetině předváděli, je málo. Pak trochu opadne hlad po gólech a začneme situace přehrávat, místo toho, abychom je řešili s tlakem a důrazem do brány. Soupeř může ožít třeba gólem z přesilovky a je to hned jiné," podotkl devětačtyřicetiletý trenér.

"Pak je to o tom, aby kluci byli natolik sebevědomí a věděli, že je to nemůže položit a nekupili jednu chybu za druhou. Z mého pohledu tam malinká nervozita byla," všiml si Jandač.

Čtvrtá útočná formace složená výhradně z mladíků Martina Kauta, Davida Tomáška a Jana Ordoše byla hodně vidět. Pardubičtí Tomášek a Kaut si připsali shodně po dvou asistencích. "Mají dobrý pohyb, dobré věci dopředu, tam mi to malinko připomínalo tým Severní Ameriky do 23 let ze Světového poháru, kdy byla radost se na ten hokej dívat. Ale ty chyby tam mají, ve hře dozadu jsou tam velké nedostatky," zdůraznil Jandač.

Mladé hráče si chce co možná nejlépe prověřit. "Jsou tady od toho, ale na druhou stranu - mládí není zásluha. Ti kluci musí něco předvést. Není to o tom, že si tady jen budeme říkat, jak je to budoucnost našeho hokeje a podobně. Musí něco odvést na ledě," prohlásil Jandač.

Sestava pro čtvrteční odvetu bude lehce obměněná. "Romana Červenku chci do hry, Michala Birnera ještě asi pošetřím, ať si orazí s kolenem. Chtěli jsme dát zítra volno dvěma bekům a odehrát zápas na šest obránců, ale tím, že nám vypadl ze hry Galvas, tak půjdeme do zápasu se sedmi beky," nastínil Jandač.

"Ještě nevím jistě, koho nahradí Červenka, ale pokud nebudou nějaké další problémy, tak bych nechal orazit Michala Řepíka. V brance nastoupí podle původního plánu Patrik Bartošák," doplnil Jandač.

Pro první zápas se obě střídačky shodly na nadstavbě v podobě pěti samostatných nájezdů na každé straně, na čtvrtek se diváci mohou těšit, že uvidí za všech okolností opět něco navíc nad rámec 60 minut. "Pokud by byla plichta, tak pojedeme normálně podle klasického scénáře, když bude po základní době rozhodnuto, dáme si prodloužení tři na tři," řekl Jandač.