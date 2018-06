Glosa: Nové dresy jdou proti českým konzervativním fanouškům

Český hokej letos oslaví 110 let od svého založení. Zasloužil by si ale jiný dárek, než je současná podoba nových reprezentačních dresů a loga, které byly zveřejněny vedením svazu. Inovace, jež přišla, vzbudila emoce, ale rozhodně ne takové, které by si prezident ČSLH Tomáš Král představoval. Hráči i fanoušci se s touto podobou neztotožňují a více než chválí, ji spíše kritizují.

Hokejový svaz se nepoučil. Jakoby nestačilo, že se český národ vzpamatoval ze šoku, který mu přichystal na jaře předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, když přišel s novými návrhy státní hymny. Taky nesklidil moc pochvaly a stejně tomu je i v případě nových reprezentačních dresů včetně vizáže fanouškovských předmětů. Novinka sklízí kritiku nejen od fanoušků, ale i od hráčů.

Inovace dresů mohla klidně přijít. Proč ne, ale rozhodně se neměla překopat takhle od základů. Lev na hrudi nemá se lvem ve státním znaku moc společného a useknutá hlava by byla jako logo vhodná spíše na klubové úrovni než na té reprezentační. Vedení hokejového svazu sice ukázalo promo fotky s bývalými hráči, novou verzi dresů ale nekonzultoval s těmi současnými, kteří je budou oblékat na mezinárodních akcích. Ostře proti nim vystoupili již například brankář Ondřej Pavelec či letošní lídr na mistrovství světa útočník David Pastrňák.

Nová podoba se vytvářela v interním prostředí svazu pět let. Což je celkem logická věc.

Takový krok se neučiní jen tak a potřebuje se pečlivě promyslet. Je pochopitelné, že změna má přijít v roce, kdy hokej v Česku slaví 110 let od založení a navíc si na podzim budeme připomínat i sto let od založení Československa. Fanoušci i národ by si ale stejně zasloužili lepší dárek, než je aktuální verze dresů. Tady se totiž zahrává i se státními symboly a ty by se neměly měnit jen tak.

Obtížné ztotožnění

S novým logem se neztotožňují nejen hráči, ale i fanoušci, kteří by si jinak suvenýry kupovali ve velkém. Lev na nich však situaci nezachrání a i podle příznivců nejde z tohoto loga poznat, že se jedná o symbol českého národního týmu.

Vedení svazu se nepoučilo nejen od problémů se státní hymnou, ale i co se nové vizáže týče. I zde se stačilo inspirovat svazy, které už prošly dynamickou změnou a u kritiků i veřejnosti se dočkaly chvály. Řeč je o nové identitě volejbalového svazu či florbalové unie, jež také dlouho rozmýšlely "krok do budoucna". Jim se ale vydařil a nová tvář dodává sportu šmrnc, což se na rozdíl u hokeje podle prvních ohlasů říct nedá.

V tomto směru měla přijít spíše konzervativnější změna. Rebranding obchodní značky mohl klidně přijít, ale pouze částečný. Hokej má oproti výše zmíněným sportům hlubší kořeny a mistrovství světa je v posledních letech jednoznačně nejsledovanější sportovní událost, která český lid spojuje. Zahrává si však se svou tradicí. Nicméně nutno podotknout, že dresy ještě nikdy nic nevyhrály. Na přelomu tisíciletí si nikdo nedokázal představit triko s nápisem CZECH na zádech a kolik přišlo úspěchů: zlato na ZOH v Naganu a tři tituly mistra světa v řadě.