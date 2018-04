"Hanzi"? Fantastický centr. Góly jsou jeho zásluha, říká Nestrašil

Zajímavá vazba se rýsuje trenérům hokejové reprezentace pro květnový světový šampionát v Dánsku. Sedmadvacetiletý útočník Andrej Nestrašil a jeho o dva roky starší spoluhráč Robin Hanzl si na ledě umí vyhovět a vědí, co mohou jeden od druhého čekat. I díky společnému působení v Nižněkamsku. Fyzickými parametry je v jedné formaci navíc vhodně doplňuje robustní Matěj Stránský.

Sobotní zápas proti Švédům v Pardubicích patřil právě třetí útočné řadě, která se postarala nejen o první gól zápasu už po třech minutách a 17 vteřinách, ale také o vítěznou branku. Hanzlovu skvělou přihrávku, vyslanou zdánlivě naslepo, snadno proměnil Nestrašil.

"Dobře si vyhovíme. 'Hanzi' je fantastický centr a já s ním hraju hrozně rád. Ty góly naší lajny byly hlavně jeho zásluha. Nejdřív dal krásný gól sám, pak mě našel na zadní tyči a já to dával už jen do prázdné brány. Dnes jsme si to společně užili a bylo by fajn, kdybychom takhle spolu i pokračovali," řekl Nestrašil v rozhovoru s novináři.

Dobře věděl, proč se s jedním ze švédských hráčů přetlačuje o pozici při Hanzlově akci před druhým gólem. "Věděl jsem, že ta přihrávka přijde. Znám Robina vážně dobře - jestli někdo střílí ještě méně než já, tak je to právě 'Hanzi'. Tušil jsem, že ten už v té situaci střílet nebude, proto jsem tam zastavil a věděl, že to bude cpát na tu zadní tyč. Sledoval jsem ho celý rok, takže už dobře vím, jak hraje," líčil Nestrašil.

Sledovat ho mohl dobře i proto, že v Něftěchimiku toho společně moc neodehráli. "Občas se tam sice spolu nachomýtneme, ale ne často, protože hrajeme oba centra. Většinou Robin hraje první formaci, já druhou a sejdeme se někdy na přesilovce," přiblížil Nestrašil, jenž má v Nižněkamsku smlouvu i na příští sezonu, zatímco Hanzlovi skončila a ještě není zřejmé, jaké bude jeho příští angažmá.

"Jak to tak bývá, některým dvojičkám to spolu vyhovuje. 'Hanzi' má na ledě obrovský přehled a já mu věřím, že kamkoliv na ledě pojedu, on bude vědět, kde v danou chvíli jsem. Nám to dnes docela lepilo, navíc jsme tam měli Matěje, který je hodně silový hráč. Chodí hodně do těla, vybojuje spoustu puků, umí vystřelit a tlačí se do brány, což je také potřeba. Myslím, že si to dneska dobře sedlo a vycházelo nám to," dodal Nestrašil.

Nominace? Je tu spousta hráčů, kteří hrají dobře, myslí si Nestrašil

Přes přání, aby společně zůstali co nejdéle, nespoléhá na to, že by měl i díky Hanzlovi blíže k nominaci na mistrovství světa. "Tak nad tím nepřemýšlím. Je tady spousta dalších hráčů, kteří hrají velmi dobře. S 'Hanzim' jsme odehráli většinu zápasů v přípravě, nějaká vazba tam asi je, ale zda nám to pomůže, to je spíše otázka na trenéra," prohlásil Nestrašil, který má na kontě i 128 zápasů a 48 bodů v NHL.

"Naší lajně to sedlo, dali jsme dva góly, vyhráli jsme, takže dojem ze zápasu je dobrý. Při mém gólu už mi nezbývalo nic jiného, než střílet. Byl jsem sám před bránou a zbývalo mi to akorát trefit. Matěj (Stránský) tam dobře clonil, gólman nic neviděl a vyšlo to," popsal Hanzl trefu během brzké přesilovky.

Také na něm je dobře patrné, jak si fungující souhru s Nestrašilem užívá. "Nevím, zda to vydrží až do šampionátu, ale zatím nás trenéři nerozdělují a nechávají nás pohromadě, tak ty úkoly od nich snad dobře plníme. Doufám, že to tak bude pokračovat i dál," přál si Hanzl.

"Navíc hráče, jako je Matěj, k sobě přesně potřebujeme, protože my jsme oba techničtí nahrávači a typově podobní hráči, co si rádi s pukem něco dovolí, zatímco Matěj má tah do brány," dodal Hanzl.