Hlavně neudělat ostudu, přeje si Kvapil. Nastoupí vedle Filippiho?

Jeho návrat do reprezentace není žádným překvapením. Hokejista Marek Kvapil letos vévodí extraligové tabulce produktivity, a tak se poprvé od listopadu 2016 opět podívá do národního týmu. "Už je to nějaký pátek, co jsem tady byl. Těším se opravdu hodně," vyhlíží čtvrteční start proti Švédsku.

Trenéři jsou oproti jeho poslední reprezentační návštěvě jiní, přesto si z toho hlavu nedělá. "Já se hlavně těšil na sraz. Myslím, že to bude v pohodě," řekl Kvapil na srazu s novináři. Naposledy ho vedl kouč Josef Jandač. "Chci si to užít a snad odvedu to, co budou ode mě trenéři očekávat," doplnil.

Přiznal, že před sezonou o účasti v mezinárodních zápasech nijak extra nepřemýšlel. "Teď je zkrátka trend nechávat hrát mladší hráče. Ale pak podle vývoje sezony, kdy se nám docela dařilo, jsem si říkal, že by pozvánka přijít mohla," uvedl s třiapadesáti body nejproduktivnější hokejista extraligy.

Jeho skvělé výkony v dresu Bílých Tygrů Liberce ho předurčují do role tahouna týmu. "Je tady spousta kvalitních hráčů a lídrem může být kdokoliv. My hlavně musíme hrát týmově a neudělat ostudu. Budu se snažit plnit úkoly od trenérů a snad dám i nějaké góly," pravil a zároveň připouští, že ligový a mezinárodní hokej je něco úplně jiného. "Extraliga je trošku pomalejší, netřeba si nic nalhávat - mezinárodní úroveň to není. Doufám, že ten přechod nebude těžký, zkusím se s tím poprat," vyřkl cílevědomě.

Dále také připustil, že v současné době hraje jinak, než za mlada. "Jako mladší jsem hrál trošku jiným stylem, asi jsem víc bruslil, teď se snažím hrát o něco chytřeji, s tím věkem už člověk nemůže hrát v takovém tempu. Snad se mi to tady povede," přeje si čtyřiatřicetiletý hráč.

Příjemnou zprávou pro něj je, že na reprezentační sraz dorazil i se spoluhráčem Tomášem Filippim. Je dost možné, že je trenér Říha nechá hrát pohromadě. "Uvidíme, jak to bude, zatím jsem nemluvil s trenérem, jak to chce poskládat. Ať bude hrát kdokoliv s kýmkoliv, tak by si to mělo sednout, je tady hromada kvalitních útočníků. A jestli budu hrát s Tomášem, tak by nám to mohlo jít, jsme na sebe zvyklí," prohlásil mistr světa z roku 2010.

Příchod Filippiho na sever Čech byl skvělý tah. "Určitě se to díky němu v Liberci zvedlo, je to super útočník. Příchod Tomáše a taky Michala Birnera byl pro Bílé Tygry obrovský přínos," podotkl Kvapil, který by se vzájemné spolupráci právě s Filippim v národním týmu nebránil. "Známe se a víme, kde se kdo jak pohybuje a jak řeší herní situace. Doufám, že si vyhovíme i tady," pravil bývalý hráč Chabarovsku.

I když má z návratu do reprezentačního dresu radost, nad mistrovstvím světa zatím nepřemýšlí. "Teď je důležité, abychom odvedli dobrou práci. Rozhodně nechceme udělat ostudu a chceme vyhrát nějaké zápasy. Mistrovství světa je daleko, určitě přijede asi hodně kluků z Ameriky, nikdo zatím neví, jak to bude," řekla závěrem jedna z opor nadcházejícího srazu Marek Kvapil.