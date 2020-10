Hokejová reprezentace zahájí sezonu startem na turnaji Karjala.

Česká hokejová reprezentace zahájí sezonu startem na listopadovém turnaji Karjala v Helsinkách. Jeho součástí bude domácí zápas se Švédskem, který se uskuteční 5. listopadu v pražské O2 areně. První díl seriálu Euro Hockey Tour (EHT) tak bude mít klasickou podobu, ve finské metropoli se národní tým představí 7. a 8. listopadu.

Zástupci Česka, Švédska, Finska a Ruska, kteří se na turnajích EHT pravidelně setkávají, v září jednali o možnosti, že by při koronavirové krizi nahradili tradiční turnaje dvojzápasy, které by se v jednotlivých reprezentačních pauzách konaly pouze se dvěma účastníky na jednom místě.

Představitelé finského hokeje ale preferovali turnajový model a v pátek oficiálně oznámili, že od místních úřadů získali výjimku a mohou akci v Hartwall areně uspořádat.

"Je skvělé, že národní tým může po dlouhé době opět hrát. Turnaj Karjala je důležitou součástí přípravy národních týmů a jeho důležitost se nyní ještě zvyšuje. Vždyť jsme naposledy hráli v únoru na švédském turnaji EHT," uvedl generální manažer finské reprezentace Jere Lehtinen.

Speciální režim turnaje

Kvůli pandemii koronaviru bylo v minulé sezoně zrušeno květnové mistrovství světa a neuskutečnily se ani České hry, které byly nejprve přeloženy z přelomu dubna a května na srpen a poté zrušeny.

Turnaj Karjala se v listopadu uskuteční ve speciálním režimu. Bude omezen počet diváků, kteří budou mít povolen vstup do haly. Víkendové zápasy se odehrají zcela bez fanoušků. Zvláštní režim budou mít i jednotlivé reprezentační týmy, které budou před odlety speciály doma testovány na covid-19 a test je čeká i bezprostředně po příletu do Finska. Hokejisté budou mít rezervovaný svůj hotel a mimo zápasy se nebudou smět pohybovat po městě. Měla by tak vzniknout podobná "bublina" jako při play-off zámořské NHL.

Finský turnaj bude premiérou pro nového trenéra české reprezentace Filipa Pešána, jenž nahradil po předčasně ukončené minulé sezoně Miloše Říhu.