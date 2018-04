Hvězdy pro šampionát. Kanadu posílí McDavid i Nugent-Hopkins

Nejproduktivnější hráč posledních dvou sezon NHL Connor McDavid z Edmontonu se představí na květnovém mistrovství světa v Dánsku v dresu Kanady. Podle serveru kanadské televizní stanice TSN nebude chybět v týmu trenéra Billa Peterse z Caroliny ani McDavidův klubový spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins, nejproduktivnější nováček NHL Matthew Barzal z New York Islanders či Ryan O'Reilly z Buffala, dvojnásobný mistr světa a vítěz Světového poháru z roku 2016.

Jednadvacetiletý McDavid ovládl produktivitu NHL se 108 body za 41 branek a 67 asistencí z 82 zápasů a o šest bodů předčil Claudea Girouxe z Philadelphie. Art Ross Trophy získal McDavid i loni, kdy obdržel také Hart Tophy pro nejužitečnějšího hráče NHL a Ted Lindsay Award pro nejlepšího hokejistu podle Hráčské asociace NHLPA.

McDavid už startoval na světovém šampionátu v roce 2016 v Petrohradu a Moskvě, kde získal zlato. Na Světovém poháru ve stejném roce hrál za Výběr Severní Ameriky. "Hrát na mistrovství světa není úplně to, co by si člověk v květnu přál. Ale reprezentovat svou zemi je výjimečný pocit," řekl McDavid.

Čtyřiadvacetiletý Nugent-Hopkins, jednička draftu z roku 2011, reprezentoval Kanadu zatím jen na mistrovství světa před šesti lety. Naopak na šestý světový šampionát se chystá útočník Jordan Eberle z New York Islanders, mistr světa z Prahy z roku 2015.

Dvacetiletý Barzal, který ovládl produktivitu nováčků NHL s 85 body za 22 branek a 63 asistencí z 82 utkání, bude debutovat. Premiéra čeká i jeho klubového spoluhráče obránce Ryana Pulocka i forvardy Bo Horvata z Vancouveru a Jeana-Gabriela Pageaua s obráncem Thomasem Chabotem z Ottawy.

Mistrovství světa v Dánsku se hraje od 4. do 20. května. Kanada se představí v základní skupině B v Herningu se Spojenými státy americkými, Koreou, domácím Dánskem, Norskem, Finskem, Lotyšskem a Německem. Kouč Peters tým povede spolu s Mikem Yeoem ze St. Louis a Bobem Boughnerem z Floridy.