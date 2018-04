Jandač nominoval tři finalisty extraligy. Šanci dostane i Nečas

Útočník Martin Nečas s obráncem Jakubem Krejčíkem z Brna a bek David Musil z Třince doplnili nominaci hokejistů na Švédské hry v Södertälje a Stockholmu a přípravu na květnové mistrovství světa v Dánsku. Všichni tři se připojí k týmu před středečním odletem do švédské metropole. Český tým se sejde už dnes v pražské Tipsport areně.

V kádru, z kterého po Carlson Hockey Games v Pardubicích v neděli vypadli brankář Patrik Bartošák a útočníci Jakub Orsava s Janem Ordošem, je aktuálně 38 hráčů - tři brankáři, 15 obránců a 20 útočníků.

"Otevřený zůstává zdravotní stav obránců Vojtěcha Mozíka, Adama Poláška a Ondřeje Vitáska, útočníků Davida Kašeho s Michalem Řepíkem a nově i Dmitrije Jaškina, který má teplotu," uvedl tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zimund.

Devatenáctiletý Nečas bude v české reprezentaci debutovat. Na startu sezony sehrál jeden duel v NHL za Carolinu a následně se vrátil do Komety Brno, s kterou obhájil titul. Na přelomu roku reprezentoval na mistrovství světa hráčů do 20 let.

Z juniorského týmu, který na šampionátu v Buffalu postoupil do semifinále, je už pátým zástupcem v tvořícím se týmu po mistrovství světa v Dánsku vedle beka Jakuba Galvase a útočníků Filipa Chytila, Martina Kauta a Filipa Zadiny.

O sedm let starší Krejčík už startoval na světových šampionátech v letech 2012, 2015 a loni. Před šesti lety ve Stockholmu a Helsinkách získal bronz.

Pětadvacetiletý Musil má zatím tři starty v národním týmu a může se v něm nyní potkat i s o čtyři roky mladším bratrem Adamem, útočníkem patřícím St. Louis a působícím na farmě v San Antoniu v AHL.