Jandač po výhře: Spokojený nejsem, pořád je co vylepšovat

Velmi podobný scénář s pátečním měřením sil v Amiens měl odvetný souboj českých hokejistů s domácím týmem Francie. Počáteční elán vynesl tým vedený Davem Hendersonem do dvoubrankového vedení, jen Češi tentokrát snížili o něco dříve a svůj den starý triumf dokázali výsledkem 6:2 ještě o jeden gól vylepšit.

"Bylo to trošku podobné jako včera, znovu stav 2:0 pro Francii, pak jsme začali trošku hrát, postupně jsme přidávali branky a tu hru kontrolovali. Začátek byl zase trošku ospalý. Vítězství je dobré, dáváme i dost branek, tým má dobrého ducha, ale co se týká hry, tak je pořád co vylepšovat. Že bych byl ale zcela spokojený, to ne," řekl po sobotním duelu novinářům kouč vítězů Josef Jandač.

"Z mého pohledu to bylo podobné, ale rozdíl byl v tom, že dnes vyhrály speciální týmy své části při přesilovkách a oslabeních, zatímco včera je prohrály," připomněl Jandač.

Opětovně nepovedený úvod ho sice vůbec nepotěšil, přesto zůstal nad věcí. "My si to sice řekneme, ale potom realita je jiná. To je prostě hokej, je to sport, může se to stát. Je to určitě jedna z těch věcí, které musíme vylepšit," prohlásil Jandač.

Našel si na tom, jak se mužstvo opět dokázalo vyhrabat z dvoubrankového manka, i pozitiva. "Pro nás je příjemné zjištění, že si s tím dokážeme poradit a nepanikaříme. Mužstvu vždy pomůže, když se dokáže otočit zápas. Ale také to nemusí být pravidlem, protože teď nás bude čekat trošku jiný odpor a soupeři jiné úrovně, tam už by se to nemuselo povést," varoval Jandač s výhledem na pardubické Carlson Hockey Games a Švédské hry.

Druhý obrat ve dvou dnech se národnímu týmu povedl i proto, že ještě za stavu 0:2 ubránil úspěšně i tříminutové oslabení po zákroku Adama Musila, který na středu hřiště zasáhl Nicolase Besche. Tvrdě, ale zdálo se, že čistě. Přesto byl sudími vykázán do kabin s trestem na pět minut a do konce utkání.

"Začalo se jiskřit. A upřímně řečeno jsem viděl ten hit pouze z jedné opakovačky od našeho videokouče a těžko říct, jestli byl faul, nebo nebyl. Zda to bylo na hlavu, nevím... Francouzi do toho pak začali jít jinak, ale my jsme to přijali. A myslím, že i díky jejich nedisciplinovanosti jsme v závěru třetiny dali ten kontaktní gól," připomněl Jandač.

Celá situace ovlivnila zápas v tom, že nám odstoupil útočník, ale jim obránce a dohrávali na pět beků, zatímco my měli ještě do hry 11 útočníků," doplnil Jandač.