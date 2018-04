Jandač: Špička se zúžila, mladí vypadají slibně, tak ať se ukážou.

Realizačnímu týmu hokejové reprezentace v čele s hlavním koučem Josefem Jandačem se postupně rodí velmi mladý tým, který by se mohl představit na květnovém mistrovství světa v Dánsku. I kvůli velkému počtu zraněných a omluvených hráčů se do přípravy před šampionátem dostaly hned čtyři osmnáctileté naděje. Omlazování národního mužstva tak nadále pokračuje.

Vedle obránce Jakuba Galvase a útočníka Martina Kauta, kteří už hráli poslední zápasy, jsou dalšími hráči ročníku narození 1999 Filip Chytil s Filipem Zadinou, útočníci, kteří mají za sebou první zkušenost s hokejem v zámoří. Chytil dokonce odehrál devět utkání za New York Rangers v NHL a zaznamenal gól a dvě nahrávky.

"Řekl bych, že ještě společně pod Vláďou Vůjtkem a i teď za ty moje dva roky jsme dali prostor strašně moc novým hráčům, takže bych nechtěl moc mluvit teď o generační obměně. Za tu dobu už do toho promluvilo opravdu hodně nových hráčů, teď přichází další a další," řekl dnes Jandač novinářům v Pardubicích.

Připustil, že okolnosti si větší zásah do mužstva vyžadují. "Naše špička se bohužel hodně zúžila, ale ti mladí hráči vypadají, že by do budoucna mohli hrát dominantní role a být kostrou národního týmu. Tak jim dáme prostor, ať se ukážou," prohlásil Jandač.

Šanci mají mladí hráči i díky jeho plánu rozložit během dlouhé přípravy na MS zátěž deseti utkání. "Mužstvo je samozřejmě omlazené, ale zase na druhou stranu tady dlouho nebylo to, že by nám takhle mladí hráči hráli NHL, i když většinu času strávili na farmě. Mají to však před sebou, jsou šikovní, talentovaní, přál bych si jen, aby tady něco podobného bylo i v obraně," povzdechl si Jandač, jemuž řada elitních beků schází.

"Těch omluvenek je poměrně hodně. Navíc z obránců, které tu máme, došlo ke zranění Mozíka a Vitáska, kteří by promluvili do nominace na šampionát. Další adepty máme ještě ve finále extraligy. Ať už Milan Doudera, David Musil, Vladimír Roth, jenž má nějaké zranění... Rovněž o Lukáše Krajíčka jsme jevili zájem delší dobu, ale ten už reprezentovat nechce. Po finále ho zkusím oslovit, protože hraje velmi dobře," řekl Jandač.

Ve hře pro vyztužení defenzivy na šampionátu může být brzy i Radko Gudas z Philadelphie či dvojice z Washingtonu Jakub Jeřábek a Michal Kempný. Flyers prohrávají s Pittsburghem 1:2 na zápasy, Capitals po domácích zápasech ztrácí 0:2 v sérii s Columbusem. "Budeme je oslovovat a bylo by fajn je využít, otázkou jsou jako vždy výstupní prohlídky. Radko Gudas má ještě platnou smlouvu, Jeřábkovi s Kempným však po této sezoně končí. Jinak tam toho moc není," řekl Jandač.

Z porce deseti utkání už má mužstvo za sebou dvojzápasy se Švýcarskem a ve Francii. Jaké pocity si z nich devětačtyřicetiletý kouč odnesl? "Je to mladé mužstvo. Kluci pracují a sžívají se s národním týmem i atmosférou a vším okolo. Vyhráli jsme všechna utkání, což nás samozřejmě těší, ale zároveň jsme si vědomi toho, že opravdová kvalita nás teprve čeká. A týmy, na něž narazíme, budou určitě na zcela jiné úrovni. Dávali jsme docela dost gólů, v obranné fázi máme ale spoustu mezer," řekl Jandač.

S ohledem na doplnění dalších hráčů, kteří dorazili a ještě dorazí ze zámoří, bude třeba pilovat více věcí, včetně souhry jednotlivých formací. "Budeme točit sestavu. Zároveň budeme hledat vazby mezi hráči, bude to konkurenční boj, aby si řekli o mistrovství světa," uvedl kouč.