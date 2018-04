Jandače nadchla první třetina. "Ale zklamal mě výkon mladíků"

Dnešní výhra českých hokejistů nad Švédskem na turnaji Carlson Hockey Games se rodila podle podobného scénáře jako čtvrteční vítězství nad Finskem, které porazili rovněž 3:1. Národní mužstvo dobře sehrálo přesilové hry a ačkoliv bylo v některých fázích utkání pod tlakem, dokázalo jej dovést k tříbodové výhře. Výborně zafungovala souhra Andreje Nestrašila s Robinem Hanzlem, kteří obstarali dva góly, naopak jen málo byli tentokrát vidět mladíci.

"V první třetině jsme zatlačili Švédy do defenzivy, byl nás plný led a hráli jsme s velkou chutí, ale v jejím závěru jsme malinko polevili a druhá část byla velmi špatná. Úplně se to otočilo, dostávali jsme se pod tlak, dělali jsme chyby a nestíhali," řekl novinářům trenér Josef Jandač.

Švédové ale ze svého tlaku za stavu 1:1 vedoucí gól nevstřelili, a tak mohli v závěrečné části dvěma góly rozhodnout ve svůj prospěch domácí. "Ve třetí třetině se hra zase zlepšila, stejně jako s Finskem rozhodly přesilové hry, respektive speciální týmy. Navíc jsme dobře ubránili oslabení. Nebyli jsme lepším týmem, ale dokázali jsme vyhrát," konstatoval Jandač, jenž stejně hodnotil i předchozí duel s Finy.

Velký podíl na výhře měli útočníci Hanzl s Nestrašilem, kteří společně zařídili obě přesilovkové branky, včetně té vítězné z Nestrašilovy hole v 50. minutě. "Přece jen je vidět, že ti kluci spolu hrají delší dobu. Mají oproti jiným hráčům náskok. Je tam vidět souhra a návyk na herní systém, takže vědí, co a jak, což mě pochopitelně těší," pochvaloval si Jandač.

Hanzl ukázal při úvodní brance zápasu, že kromě chytrých a překvapivých přihrávek umí také velmi dobře zakončovat, když už se ke střele na úkor nahrávky odhodlá. "Je hlavně chytrý, dokáže číst hru a nepanikaří. Typický tvůrce hry, který umí rozdávat puky, ale možná by měl střílet častěji, protože ta přesilovková trefa byla ukázková," ocenil Jandač. "A takových by mohl dávat víc," myslí si devětačtyřicetiletý kouč.

Oproti zápasu s Finskem nebyli tolik vidět mladíci Martin Kaut, či Filipové Zadina, Chytil a Chlapík. "Trošku mě zklamal jejich pohyb. Nevím, jestli na ně nedolehla únava z cestování nebo časového posunu, ale dneska to nebylo zdaleka takové jako proti Finsku. Doufám, že zítra to bude zase lepší," uvedl Jandač k nedělnímu utkání proti Rusku.

Do něj půjde jeho výběr opět s pozměněnou sestavou. "Trošku to promícháme, ještě si musím projít hráče, jestli se neobjevil nějaký zdravotní limit. Kvůli zranění (ruky) určitě nebude hrát Řepík," oznámil Jandač. Naopak by chtěl nasadit gólmana Davida Ritticha s útočníkem Martinem Frkem, kteří se připojili k týmu v tomto týdnu.

"Rittich však zatím není stoprocentní. Podobně je to s Frkem, který přiletěl teprve včera a dneska byl na ledě. Ještě se rozhodneme, ale když to půjde, tak ho dáme do hry," řekl Jandač.

Češi mají slibné vyhlídky na obhajobu loňského prvenství v turnaji. "Vyhráli jsme oba zápasy a je dobře, že turnaj bude takhle gradovat. Doufám, že výkon bude lepší než dneska. Hrajeme proti Rusům, tak co více si můžeme přát," konstatoval trenér.