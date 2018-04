Jaškin si chce nahradit zklamání z NHL s reprezentací na MS

Jako první z hráčů s většími zkušenostmi z NHL se dnes připojil k české hokejové reprezentaci v přípravě na květnové mistrovství světa útočník Dmitrij Jaškin. Pětadvacetiletý účastník Světového poháru v Torontu z roku 2016 neváhal přijmout pozvánku i přesto, že mu končí dvouletá smlouva se St. Louis na dva miliony dolarů. Po zklamání v podobě neúčasti klubu v play off si chce Jaškin spravit chuť úspěchem v reprezentačním dresu.

"Vůbec jsem neváhal, ještě jsem nechtěl končit sezonu. Nebylo o čem přemýšlet," řekl novinářům Jaškin, který se na srazu v Pardubicích před Carlson Hockey Games dnes potkal pouze s jediným hráčem, který také okusil NHL - osmnáctiletým Filipem Chytilem z New York Rangers.

Postupně se budou zařazovat i další posily, které do nejlepší ligy světa v této sezoně zasáhly - útočníci Filip Chlapík z Ottawy, Martin Frk z Detroitu, Radek Faksa z Dallasu a brankář David Rittich z Calgary.

"Prošel jsem všechny výstupní prohlídky, absolvoval mítinky a všechno bylo dobré. Neměl jsem už za mořem žádné povinnosti, tak jsem se sbalil a přiletěl, abych se dal dohromady, zvykl si na posun. Prospělo mi to, jsem v Česku asi čtvrtý den. Cítím se lépe," pochvaloval si Jaškin.

Z týmu Blues vyrazil posílit národní tým sám, centr Vladimír Sobotka se z rodinných důvodů omluvil. "Narodila se mu dcera, musí zůstat tam. Má toho po sezoně taky dost, takže se musí dát dohromady," řekl Jaškin. V reprezentaci při absenci i dalších zkušených opor dostává prostor řada talentů. "Asi se to někdy stát muselo. Je to plus pro mladé kluky, že mohou přijít, zabojovat o místo. Tak to je, starší kluci toho mají po sezonách dost, musí přijít další."

St. Louis bojovalo o postup do bojů o Stanleyův pohár do posledního zápasu a v přímé bitvě podlehlo na ledě Colorada 2:5. "Zklamání bylo hodně velké. Měli jsme to ve svých rukou. Posledních pár zápasů jsme nezvládli tak, jak jsme chtěli. Uvidíme, co dál. Je to velké ponaučení do příštích sezon, kdo ví, co bude příští rok," uvedl Jaškin, který bude jako chráněný volný hráč patřit nadále Blues a čekají ho jednání o kontraktu.

V tomto ročníku NHL si připsal v 76 zápasech 17 bodů za šest branek a 11 asistencí. "Myslím, že to nebyla špatná sezona, určitě lepší než minulá. Celkově bych to nazval průměrným ročníkem, může to být lepší. Je rozhodně co zlepšovat," prohlásil Jaškin, který má na kontě v zámořské lize z 266 utkání 61 bodů (25+36) a v play off ze 14 duelů čtyři body (2+2).

Kouč Mike Yeo mu svěřil převážně roli ve čtvrté formaci, kde se svými spoluhráči odváděl pro tým "černou" práci. "Každý by určitě hrál radši něco jiného. Tohle je hodně fyzicky náročné, ale mně se to líbí. Z takové hry dostávají energii všichni okolo, celý tým. Dáváte hity, chodíte do osobních soubojů a dostáváte hodně puků zpátky, to je taky fajn. Byli se mnou asi spokojenější než minulý rok. Ale práce mám před sebou pořád dost," prohlásil Jaškin.

Až v zápasech podle svých slov pozná, zda bude moci podobnou hru převádět i v reprezentaci kvůli metru rozhodčích i širšímu hřišti. "Strašně dlouho jsem tady nehrál, tak ani nevím, jak se hokej v Evropě posuzuje. Naposledy snad někdy na Slavii v roce 2012, je to doba. Uvidíme, budu se snažit hrát čistě a tvrdě, jako vždycky," podotkl Jaškin, který od odchodu ze Slavie hrál v Česku pouze v přípravě na Světový pohár proti Rusku v Praze, kde platila pravidla NHL.

Start na prestižním turnaji v Torontu, své zatím jediné velké mezinárodní akci v reprezentačním "áčku", bere jako velkou zkušenost. "Přirovnal bych to k play off NHL, jen to bylo na začátku sezony. Všichni hráli výborně, bylo tam hrozně moc energie," řekl Jaškin, který nebere svou účast na šampionátu v Dánsku jako automaticky danou. "Jistého není nikdy nic. Budu dělat všechno, co dovedu, abych se do týmu dostal."

Mistrovství světa dosud sledoval jen jako divák. "Každý rok je to turnaj po sezoně a je super. Vždycky se tam něco stane a je se na co dívat. Pro hokejisty je to výborně strávený čas. Tak snad to bude stát za to," dodal Jaškin.