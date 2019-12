Je to zajímavý tým, ocenil soupeře Zábranský

Čeští hokejisté si prohrou s Německem zkomplikovali boj o postup do čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 20 let. Kapitán týmu Libor Zábranský však věří, že se spoluhráči situaci zvládnou a do bojů o medaile postoupí.

"Všichni jsme zklamaní, hrozně jsme si přáli, aby to vyšlo a měli bychom nějaký klid. Zakopali jsme se do toho našim špatným výkonem a teď se z toho dostaneme jen sami," řekl Zábranský po ostravské prohře 3:4.

O osudu zápasu podle něj rozhodly české fauly a nevyrovnaný výkon. "Měli jsme hrát 60 minut tak, jak jsme vždy končili třetiny. Na konci jsme vždy měli obrovský tlak, lidi nás hnali, ale my takhle musíme hrát celé utkání. Troufnu si říct, že kdybychom tak dnes hráli, tak by to vypadalo úplně jinak," podotkl syn šéfa brněnské Komety.

Německo je nováčkem elitní skupiny, v kádru má však řadu talentovaných hráčů, kteří mají předpoklady stát se hvězdami NHL. "Pro mě je to soupeř jako každý jiný. Jsou velice kvalitní a podle mě nejsou o nic horší než Amerika a Kanada," řekl Zábranský. Ocenil zejména Tima Stützleho, jenž je adeptem na první kolo příštího draftu NHL. "Myslím, že je to zajímavý tým," uvedl.

Češi na úvod MS nečekaně porazili Rusko, prohrou s Německem ale výhodu do dalšího průběhu turnaje ztratili. "Já bych to takhle nebral. Prohráli jsme zápas, někdy to přijít muselo a my jsme si to vybrali dneska. Teď před sebou máme Ameriku, na kterou musíme vlítnout a hrát o všechno," podotkl Zábranský.