Kanadská ostuda. Kapitán si nesundal při ruské hymně helmu

Hned dvojnásobnou ostudou pro kanadské hokejisty skončilo sobotní večerní utkání proti Rusku na juniorském mistrovství světa v Ostravě. Po debaklu 0:6 kapitán Barrett Hayton nesundal při ruské hymně helmu a pořádně tak naštval hráče sborné.

Kapitán Grigorij Denisenko se hned snažil zjednat nápravu u rozhodčích, řada hráčů poté Haytonovi nepodala ruku. Devatenáctiletý útočník Arizony se za své chování v noci omluvil stejně jako kanadská federace.

"Tohle není chování muže ani hokejisty," zlobil se ruský obránce Jegor Zamula. "Kanaďané se nás báli. Během chvíle jsme měli zápas pod kontrolou a oni odešli. Tohle nebyli Kanaďani," rýpnul si bek působící v Calgary Hitmen do soupeře, jenž si připsal prohru s nejvyšším rozdílem v historii juniorských šampionátů.

Hayton se za své chování ještě v noci oficiálně omluvil. "Mrzí mě, že jsme si během ruské hymny nesundal helmu, omlouvám se ruskému týmu i fanouškům. Přemýšlel jsem, jak bychom se měli ze zápasu vzpamatovat. Rusové odehráli skvělý zápas a nechtěl jsem znevážit jejich vítězství," uvedl Hayton. "Svému týmu i všem Kanaďanům dlužím lepší chování," dodala pětka loňského draftu, která si letos připsala 14 startů v NHL.

Chování svého kapitána následně odsoudila i kanadská federace v oficiálním prohlášení. "Máme obrovský respekt k Ruské hokejové federaci, jejím hráčům, trenérům, managementu a fanouškům. Od našich sportovců očekáváme, že budou projevovat stejný respekt. Omlouváme se všem za tento incident," uvedli představitelé Hockey Canada.

RT @schrayguy: #Canada's Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem. #Russia's skaters were not pleased about it #RUSvsCAN #CANvsRUS #HockeyTwitter 🎞 via TSN pic.twitter.com/A852vcQVOR