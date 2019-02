Konečně prolomil čekání na gól. Sedlo si to, těší Sekáče

Útočník Jiří Sekáč ukončil ve čtvrtečním utkání proti Švédsku po dlouhých 22 zápasech a téměř třech letech čekání na gól v české reprezentaci a v dnešním druhém duelu na Švédských hrách na to hned navázal další brankou. Na vítězství nad Finskem 3:1 se kanonýr Kazaně podílel ve 46. minutě v přesilové hře tečí střely Tomáše Kundrátka, kterou zvýšil na 3:0.

"Samozřejmě mi to trošičku spadlo ze zad tím gólem proti Švédům. Z člověka to vždycky opadne a hned se cítí líp," řekl Sekáč, který v duelu se Švédy zpečetil výhru 5:2 při power play domácího týmu do prázdné branky. Byl to jeho první gól od 23. dubna 2016, kdy skóroval v Kouvole při Euro Hockey Tour v zápase s Finskem (1:4).

Dnes z pozice mezi kruhy změnil směr Kundrátkova pokusu tak, že gólman Rasmus Tirronen neměl šanci zasáhnout. Sekáč byl i v polovině utkání u úvodního gólu. S Petrem Holíkem jeli sami na Tirronena, vyměnili si puk a Holíkovu přihrávku si nakonec srazil do vlastní branky Ville Pokka. "Byl to vlastní gól. Holas mi to ještě dával do prázdný, trefilo to (Pokkovu) hůl a šlo to do brány," popsal Sekáč.

Únik podle něj vyřešili ideálně. "Když jedete dva na nula, tak je důležité buď si to dát jednou a ten druhý zakončí, nebo si to vyměnit z jedničky. Když se to podrží a nahraje, tak se gólman vždycky přesune. Věděl jsem od začátku, že jak mi to dá, tak to budu vracet zpátky, a myslím si, že on měl v hlavě to samé. Jeden, nebo druhý bychom prázdnou bránu měli," doplnil Sekáč.

Český tým po listopadové porážce na turnaji Karjala v Helsinkách 0:3 a vítězství na prosincovém Channel One Cupu v Tampere 4:3 po samostatných nájezdech porazil Finy podruhé za sebou. "Myslím, že jsme hráli disciplinovaně. Co jsem si řekli, tak jsme dělali. Ustáli jsme jejich klasický nápor ze začátku. Nenechali jsme je hrát to, co oni obvykle hrajou, a takhle to dopadlo," pochvaloval si Sekáč.

Byl rád, že se podařilo navázat na úspěch se Švédy a český tým má po dvou čtvrtých místech z minulých turnajů šanci na triumf. "My už jsme na to čekali, kdy konečně uděláme nějaký výsledek. Teď se nám to konečně podařilo. Myslím si, že si to začíná sedat. Uvidíme, jak kluci odehrají třetí zápas. Už teď si myslím, že to bylo mnohem lepší než ty předešlé akce," uvedl Sekáč.

Se spoluhráči z prvního útoku Janem Kovářem a Milanem Gulašem, které čeká už v pondělí v dresu Plzně extraligová dohrávka na Spartě, dnes národní tým opustil. "Samozřejmě bych tady chtěl být, co nejdéle to jde. Ale bohužel to nedovolila situace, takže musím odjet," poukázal Sekáč na dohodu s Kazaní, za kterou hrál ještě v úterý proti Nižnímu Novgorodu a ve středu čeká Ak Bars duel s CSKA Moskva.

Sekáč měl z minulých dvou turnajů na kontě ze šesti duelů tři asistence a spolupráci s Kovářem a Gulašem si ve dvou utkáních ve Stockholmu užil. "Musím říct, že super. Jsou to oba dva neskuteční hráči a dokazují to pořád," dodal Sekáč, který v této sezoně KHL vstřelil v 56 duelech 22 branek a dělí se o třetí místo v pořadí kanonýrů.