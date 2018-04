Lídr mezi mladíky. Proč by byl Plekanec pro reprezentaci důležitý?

Poslední týden zbývá do začátku letošního mistrovství světa v hokeji, kádry jednotlivých mužstev získávají stále reálnější obrysy. Platí to i o české reprezentaci, která bude při trenérské derniéře Josefa Jandače výrazně jiná než v minulých letech. Po omluvenkách řady ostřílených hráčů z Evropy se naskýtá možnost pro mladíky ze zámoří i české extraligy. Jedno zkušené jméno by však do současné nominace mohlo skvěle zapadnout.



Pětatřicetiletý útočník Tomáš Plekanec patří k největším reprezentačním srdcařům, zahrál si na deseti světových šampionátech i dvou olympiádách, povolávací rozkaz odmítl málokdy. Nechyběl ani na loňském mistrovství v Německu a Francii, kde ale Češi po nepřesvědčivých výkonech vypadli ve čtvrtfinále.



Plekanec na celém turnaji ani jednou nebodoval a byl pak viditelně skleslý. "Nechci vyhlašovat oficiální konec, ale věk nezastavíte. Cítím, že nějaké příště už u mě asi nebude," říkal zklamaně o možném loučení s reprezentačním dresem.



Od té doby uplynul rok, který byl pro Plekance převratný. V NHL totiž po třinácti letech v Montrealu poprvé změnil dres. Před koncem základní části byl zkušený centr vytrejdován do Toronta, kde viditelně ožil. Ze čtvrté formace se postupně propracoval až do druhé a v sérii prvního kola play-off proti Bostonu trenér Babcock jeho řadu často nasazoval proti největším hvězdám soupeře.



Plekanec si sám připsal i čtyři body, po letech montrealské rutiny poznal změnu, která mu prospěla. Maple Leafs nakonec nezvládli sedmý zápas na ledě mírného favorita a sezona pro ně skončila. Pro Plekance však ještě nemusí. Stavitelé národního týmu pro šampionát se na něj jako už tradičně obrátili, on si údajně vzal den na rozmyšlenou.

"Céčko" by nepotřeboval



Do aktuálního výběru trenéra Jandače by se ale skvěle hodil. Po náročné sezoně se omluvil tahoun Philadelphie Voráček, Pastrňák, Krejčí nebo Hertl zase ještě bojují o Stanley Cup. Nejede ani Jan Kovář, Lukáš Radil či Michal Vondrka, stálice posledních let z evropských klubů. Kromě Romana Červenky tak v aktuálním výběru není žádný útočník, kterému už bylo třicet let.



To samo o sobě nemusí být nevýhodou, poslední šampionáty ukázaly, že sázka na zkušenost se vždycky nevyplácí. Vždyť národní tým čeká na medailový úspěch už od roku 2012. A neokoukaná jména ze zámoří jako Faksa, Frk, Jaškin mohou ve spojení s mladíky Chytilem, Zadinou, Nečasem nebo střelci Červenkou a Řepíkem fungovat velmi dobře.



Zkušený Plekanec by však mohl být vítaným parťákem do kabiny, který na rozdíl od řady nových borců dobře ví, jak reprezentace funguje. Nebylo by fér čekat od něj spoustu gólů a klíčovou roli na ledě, tu klidně mohou převzít jiní. Ale nikdo nemůže pochybovat o tom, že by pětatřicetiletý kladenský rodák nebyl přínosem. Je vynikající na vhazováních, role defenzivnějšího centra druhé nebo třetí lajny by mohla být přesně pro něj.



Mezi spoustu mladíků, které čeká první velký turnaj, by Plekanec vnesl klid, spoluhráčům předal cenné rady. A k roli lídra by ani nepotřeboval mnohdy svazující "céčko" na dresu, přirozenou autoritu totiž má v sobě. Proto pokud se na to bude zdravotně i psychicky cítit, měl by na šampionát jet, mužstvu rozhodně bude platný. A navíc - osobnost jako on by si zasloužila veselejší kulisy pro reprezentační loučení než loňské MS, které nevyšlo celému týmu. Tak vzhůru do Kodaně, Pleky!