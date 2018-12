Machala: Máme problémy s tresty. Oslabení je s Kanadou těžké

Ve třetím utkání na mistrovství světa juniorů podlehli čeští hokejisté Kanadě vysoko 1:5 a stále nemají čtvrtfinálovou jistotu. Proti domácímu favoritovi nedosáhl výběr kouče Václava Varadi na překvapení i proto, že mu opět scházela lepší produktivita, ale rovněž disciplinovanost, jak přiznal střelec jediné branky Ondřej Machala.

Kanaďané rozhodli o výhře už v první třetině, kdy si vybojovali dvougólový náskok. Machala vyrovnal záhy po úvodní trefě Kanady na 1:1, jenže zanedlouho Martin Kaut vrazil na hrazení protihráče a zámořský tým se vyhoupl znovu do sedla, z něhož do konce zápasu již neslezl. Při slabé koncovce soupeře se tak ani stát nemohlo, neboť Češi u jediné vstřelené branky už zůstali.

"Máme problémy s velkým množstvím vyloučení. Nechali jsme se několikrát vyprovokovat a v oslabení je to proti Kanaďanům těžké," připustil Machala. Čeští mladíci sice obhájce titulu v herně povedeném druhém dějství místy přehrávali, jenže bez gólového efektu. "Mohli jsme snížit, měli jsme velkou šanci za stavu 1:3. Ale nedokázali jsme proměnit ani další možnosti, naopak jsme po chybě znovu inkasovali," litoval Machala.

Útočník Pardubic zůstal jediným českým střelcem. Trefil se po hezké akci, když využil přesného pasu od Jana Jeníka. "S 'Jeňasem' jsme jeli dva na jednoho. Parádně naznačil, že bude střílet, ale místo toho mi dal ideální přihrávku. Už jsem jen zakončil do prázdné branky," popsal Machala vyrovnávací trefu.

Po celé utkání se hrálo tvrdě a právě Machala musel po jednom ze soubojů ze hry odstoupit. Do třetí třetiny vůbec nenastoupil. "Dostal jsem tam krosček a už jsem nemohl pokračovat. Doufám ale, že to nebude nic vážného," přál si Machala.

V posledním utkání v základní skupině budou čeští junioři bojovat o postup do čtvrtfinále, v cestě jim budou stát Dánové. Postup do play off zajistí alespoň bod. "Všichni dáme do zápasu maximum, bude to pro nás zatím nejdůležitější utkání. Máme teď den volna, musíme se na to dobře připravit," zdůraznil Machala.