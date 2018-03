Mladé pušky v repre! Překvapení, shodují se Pyrochta a Ordoš

Dravé mládí, co se dere na výsluní. Obránce Filip Pyrochta a útočník Jan Ordoš spolu hokejově vyrůstali už od mladšího dorostu. Oba se postupně zapracovali do libereckého A týmu, s nímž už stihli dobýt řadu významných met. Teď však Tygři padli už ve čtvrtfinále, místo volna ale dvojici mladíků čeká další zápřah. Reprezentační trenér Josef Jandač je totiž povolal do národního týmu, aby zabojovali o místo na květnový šampionát.

Po vyřazení byli oba přešlí. Jejich Liberec v rozhodujícím sedmém zápase čtvrtfinálové série padl s Hradcem a sezona pro něj skončila. Smutek z extraligového konce však následně otupila skvělá zpráva. Pyrochta s Ordošem obdrželi svou první pozvánku do seniorské reprezentace, aby mohli zabojovat o účast na světovém šampionátu v Dánsku.

Jednadvacetiletý obránce i stejně starý útočník byli novinou od reprezentačního kouče Jandače hodně zaskočeni. "Je to výborná zpráva. Vůbec jsem to nečekal a jsem moc rád, že jsem pozvánku dostal. Hodně si toho vážím. I když bych radši ještě pokračoval v play-off. Ale bohužel. Do reprezentace se moc těším, bude to pro mě něco nového," radoval se Pyrochta.

Obdobně na tom byl i jeho spoluhráč, jenž obvykle tvrdí muziku v tygřím útoku. "Pozvánka do reprezentace pro mě byla obrovským překvapením, protože jsem o ní neměl dopředu žádné informace. Jeden večer jsme byli doma s přítelkyní a volalo mi neznámé číslo. Byl to pan Jandač. Ptal se, jestli jsme zdravý a mám chuť jet," popisoval Ordoš okamžik, kdy se skvělou zprávu dozvěděl.

Oba zároveň přiznali, že se vynasnaží hrát co nejlépe a nabrat potřebné zkušenosti.

"Je to příjemné, ale nesmím usnout na vavřínech. Musím pořád makat, abych se nezastavil," burcoval sám sebe Pyrochta. "Podle mě jsou všichni na jedné čáře, všichni přijedou bojovat. Je to dlouhá cesta, nějakých šest týdnů. Hrozně moc zápasů. Takže si myslím, že to mají všichni stejné. Komu se bude dařit a bude mít dobrou aktuální formu, ten pojede na MS," dodal.

Ordoš si chce tréninky v národním týmu hlavně užít. A pak se uvidí. "V reprezentaci jsem nováček. Půjdu trénink od tréninku a za každý den bud rád. Nic od toho nečekám, budu hlavně sbírat zkušenosti. Jsou tam úžasní hráči," kontroval snajpr s pětačtyřicítkou na zádech.

Na místo reprezentačního srazu zřejmě dorazí oba mladíci společně. Vždyť jsou spolu hrají už od mladšího dorostu. Navíc vedle sebe sedí i v šatně Tygrů a vzájemně se povzbuzují. "V liberecké kabině sedíme vedle sebe, takže jsme si navzájem psychickou oporou celou sezonu," usmíval se Ordoš. "Proto je to určitě výhoda, že jedeme spolu. Můžeme si vzájemne pomoct právě i psychicky," reagoval na jeho slova Pyrochta.

Jestli spolu budou moci sdílet i společný pokoj, ale zatím netuší. "My se nemáme moc rádi," vtipkoval talentovaný zadák. Vzápětí však dodal, že pokud by taková příležitost byla, stal by se jeho spoluhráč z Liberce první volbou. "Pokud bude ta možnost, určitě bychom spolu šli na společný pokoj. Ale vůbec nevíme, jak to tam bude. Jestli nás budou chtít třeba rozhodit mezi kluky, co už v reprezentaci něco zažili, aby nám řekli co a jak. Uvidíme," uzavřel.