Na NHL už zapomněl. Před Kovářem je boj o mezinárodní scénu

Útočník Jan Kovář takřka po roce přidá díky nominaci na Švédské hry další start v dresu hokejové reprezentace. Kouč národního mužstva Miloš Říha sáhl vedle něho také po dalším plzeňském útočníkovi Milanu Gulašovi a chce sázet na jejich souhru. Kovář věří, že si oba přenesou pohodu z klubu také na reprezentační úroveň.

Po prosincovém návratu ze zámoří, kde marně usiloval o šanci v NHL, má osmadvacetiletý písecký rodák velkou chuť do hokeje. "A pořád se mě drží," hlásil Kovář v rozhovoru s novináři. "Baví mě to hodně, navíc docela vyhráváme, takže si to užívám. Jsem i rád, že chodí hodně lidí. Je skvělé být doma, navíc ještě, když se daří," doplnil Kovář.

Za velkou výhodu označil možnost hrát právě vedle Gulaše. "S ním máte vedle sebe skvělého hokejistu, který mi hodně pomáhá. Hraje výborně, dává góly a připravuje spoustu šancí. O to je vše lehčí. Těším se na Švédské hry. A jsem zvědavý, jaký pro mě bude ten přechod z extraligy. Je mi jasné, že to bude jiné tempo, ale těším se na to fakt hodně. Vždy, když jsem pozvaný, přijedu moc rád, vážím si toho," prohlásil Kovář.

Věří, že spojení s druhým nejproduktivnějším hráčem extraligy dosavadního průběhu extraligové sezony mu pomůže i na mezinárodní scéně. "Doufám, že ano. Snad navážeme na to, jak hrajeme v klubu. Jsem moc rád, že jsme tady spolu oba dva," pochvaloval si Kovář.

Kouče Říhu z minulosti nijak detailně neznal. "Vůbec nic jsem si dopředu nezjišťoval. Je tu zase nový trenérský tým, bude to něco jiného. Potkávali jsme se jako soupeři, těším se na to," uvedl Kovář.

Mrzelo ho jen, že v současném výběru chybí bratr Jakub, gólman Jekatěrinburgu v Kontinentální lize, v níž sám Jan válel v předchozích pěti sezonách. "Je to škoda. Ale brácha má svoje důvody, proč se omluvil. Nijak jsme to spolu ani nerozebírali. Každopádně sleduju jeho výkony v KHL a chytá výborně. Celkově jako tým hrají dobře, sám z toho mám radost a přál bych bráchovi nějaký úspěch," řekl Kovář.

Návrat do reprezentace nevnímá jako další šanci, jak se ukázat zámoří. "Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Příští rok je otevřený, teprve uvidíme, co bude. Nechci na to chvátat. Teď jsem v Plzni, chci udělat úspěch tady a poprat se o místo v týmu na mistrovství světa. Do Bratislavy bych chtěl určitě jet," netajil Kovář touhu zahrát si na vrcholu sezony.

Při návratu do Evropy měl reprezentaci v hlavě. A o setrvání v Plzni do konce sezony měl záhy jasno. "Člověk samozřejmě chce jezdit na akce národního týmu. Hraje se vždy výborný hokej, který je zase o nějakou tu úroveň výše než v extralize, a člověk chce dokázat sám sobě, že na to má," vysvětlil Kovář.

Počínání Bostonu či Islanders nijak speciálně nesleduje. "Sleduju výsledky NHL tak nějak celkově a hlavně přeju českým klukům. Rozhodně ale nejsem proti těmto dvěma klubům nějak zahořklý, to určitě ne," ujistil Kovář, jemuž právě Bruins a Islanders nedali v NHL příležitost.

A co mu dal a vzal marný pokus o NHL? "Člověk si trošku otevřel oči a viděl ty obzory, jak to v zámoří chodí. Byly to pro mě krásné tři měsíce a já si je užil. Že to nedopadlo, to se nedá nic dělat, bohužel... Nedokážu říct, zda mi to pomohlo nějak hokejově, ale jsem každopádně moc rád, že jsem tam byl," řekl dvojnásobný vítěz KHL Kovář.