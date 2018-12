Navrátilec Novotný se těšil do kabiny i na Němce s Gulašem

Poprvé od domácího šampionátu v Praze v roce 2015 se hlásil na srazu české reprezentace útočník Jiří Novotný, jenž na Channel One Cupu v Tampere a Moskvě povede tým jako kapitán. Po pauze mistr světa z roku 2010 s nadšením vyhlíží otevření další reprezentační kapitoly.

"Těším se hodně, hlavně na kluky a na kabinu. Kdo by se po třech letech netěšil," řekl novinářům Novotný novinářům, jenž hraje za švýcarský klub Ambri-Piotta. A je rád, že se potkal v týmu s dalším navrátilcem Ondřejem Němcem z Brna, bývalým spoluhráčem ze Lva Praha, a že reprezentační dres znovu oblékne i útočník Milan Gulaš z Plzně.

Právě oni mu podle něj pomůžou jako zkušení lídři v týmu, přestože kapitánské céčko bude nosit Novotný. "Máme těch zkušených v kabině víc a může to dělat kdokoliv. Já se toho nezříkám a doufám, že půjdu příkladem. Není to pro mě nic nového," prohlásil pětatřicetiletý účastník osmi mistrovství světa i olympijských her v Soči 2014.

"V týmu jsou kluci, s kterými jsem ještě hrál, a také ti noví, s kterými jsem se nikdy nepotkal. Seznámíme se, to nebude problém. Vždycky byla v kabině sranda, a když nebude, tak ji zavedeme," usmíval se nejstarší hráč týmu. "Už jsem si na to zvykl. Jsem duší ještě takový mladý. Já to mám rád mezi mladšími, oni si ze mě dělají srandu, že jsem dědek. Mně to nevadí, takže je to úplně v pohodě."

Vrátit se měl do reprezentace už v listopadu při turnaji Karjala, ale vyřadilo jej zranění. "Už po nominaci se mi to stalo na tréninku. Ukázalo se, že mám trošku natržený sval. Mrzelo mě to, protože jsem se opravdu těšil, bylo mi řečeno, že si dáme vědět třeba na další turnaj. Přišlo to a jsem rád," uvedl Novotný, který má i bronzové medaile z MS z let 2011 a 2012.

Potěšil jej zájem nového kouče Miloše Říhy a jeho asistenta Roberta Reichela, který se byl osobně podívat na krajánky ze Švýcarska. Hned při prvních kontaktech Novotný potvrdil, že má nadále zájem reprezentovat.

"Na reprezentaci jsem předtím nepomýšlel, protože jsme měl těžké zranění před dvěma roky. Minulý rok jsem měl problémy s koleny a byl jsem na operaci. Naposledy jsem mluvil po telefonu s panem Vůjtkem před mistrovstvím světa (2016), tam jsem se omluvil a tím to skončilo. Teď byl první kontakt," popsal Novotný.

Věří, že mu návrat na mezinárodní scénu usnadní působení ve švýcarské lize, kde se hraje v velkém tempu. "Byl to pro mě šok, že se tam opravdu hodně bruslí, není skoro na nic čas. Doufám, že mi to pomůže, protože Euro Hockey Tour byly vždycky o level vyšší než na klubové scéně, takže to mi může jedině může pomoct," uvedl Novotný.

V Ambri-Piottě působí spolu s útočníkem Dominikem Kubalíkem. "Pomohl mi hodně díky tomu, že je Čech a ukázal mi všechny věci okolo. Bylo dobré, že jsem mu předtím i zavolal, když jsem podepisoval smlouvu. Ptal jsem se na trenéry, na mužstvo, jaké mají cíle. Kubalda mi pomáhá moc a hlavně pomáhá týmu vyhrávat, protože je to možná nejlepší hráč ve švýcarské lize," řekl na adresu aktuálního lídra produktivity NLA.

Ve Švýcarsku mu ale chybí rodina, která zůstala doma. "Je to těžší v tom, že malý chodí do páté třídy, hraje hokej, má nějaké ostatní kroužky, hraje i tenis. Do toho malá začala chodit do školky. Moje paní má práce až nad hlavu, protože vlastníme v Budějovicích restauraci a má i další aktivity. Byl jsem teď s nimi dva dny, na Vánoce se dostanu domů a jinak to nějakou dobu to ještě přetrpíme," popsal Novotný, jak prožívá odloučení.

V volném čase se snaží ve Švýcarsku odpočívat, ale byl i v Itálii na fotbale. "V mém věku si spíš lehnete doma a odpočíváte. Nebo z Bellinzony, kde většina týmu bydlí, protože Ambri a Piotta jsou dvě spojené vesničky a je tam jen stadion, zajedu do Lugana do kina. Nebo jsme byl na derby Inter - AC Milán, mám to tam autem hodinu," uvedl.

Skvělou atmosféru ale si užívá na vlastních zápasech. "Každý máme vyprodaný, teď jsme hráli dvě derby proti Luganu a to bylo něco neskutečného. Takovou atmosféru jsem nikdy nezažil," dodal Novotný.